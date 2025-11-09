RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Bajas del lado subversivo

EP y PNP se enfrentaron a remanentes de Sendero Luminoso: Tres heridos dejó operativo en el Vraem

Miembros del Ejército del Perú y la Policía Nacional se enfrentaron a remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. Tres efectivos resultaron heridos, mientras se confirmaron bajas terroristas.

Tropas del Ejército peruano.
Tropas del Ejército peruano. (Difusión)

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Comando Especial Vraem confirmó a través de un comunicado que elementos del Ejército del Perú junto a la Policía Nacional se enfrentaron a remanentes de Sendero Luminosos. El fuego cruzado originado durante un operativo en el Vraem, en Ayacucho, dejó a tres efectivos heridos y causando bajas en el bando subversivo.

Trabajo coordinado entre EP y PNP

Las acciones formaron parte de los planes de operaciones 'Sinchi Makay II' y 'Cerco 2025', realizadas el sábado 8 de noviembre en el anexo Jerusalén, distrito de Pucacolpa, en la provincia de Huanta. Participaron la 2° Brigada de Infantería, junto con la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la intervención del Ministerio Público.

"Durante la intervención, nuestros operadores especiales sostuvieron enfrentamientos contra las columnas de los DDTT alias 'Anselmo', 'Cenia', 'Laura' y 'Maruja', resultando con heridas leves tres integrantes de las fuerzas del orden, quienes recibieron atención médica y su situación de salud es estable", indica el comunicado.

Comunicado del Comando Especial Vraem.
Comunicado del Comando Especial Vraem.

Según el texto, gracias a la interceptación de las comunicaciones de los terroristas, además de la verificación del terreno, se constató que sufrieron bajas. Elementos del Ejército y la PNP se han quedado en la zona para asegurarla y proteger a la población. Esta operación se realizó respetando tratados internacionales, menciona.

"El Comando Especial Vraem desarrolla operaciones en el marco legal vigente y con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Su accionar combina inteligencia, profesionalismo y disciplina, trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades y consolidar la paz en esta zona del país", cierra.

Segundo operativo destruyó material terrorista

A través de sus redes sociales, el CE Vraem dio a conocer que otra operación se realizó con éxito y se incautó gran material que era utilizado por los subversivos. Esta se llevó a cabo en el distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Se destruyeron dos laboratorios rústicos y clandestinos donde se decomisaron e intervinieron un timbo con 320 kg de alcaloide de cocaína en uno de los laboratorios y otros dos con la misma cantidad en otro centro de producción de esta droga. También se incautaron 10 bidones de acetona, cinco galoneras con esta sustancia y tres bidones de combustible.

