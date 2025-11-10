Susy Díaz ganó 15 mil soles en EVDLV: 'Rubicunda' reveló cómo conoció a Vladimiro Montesinos y romances polémicos

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Susy Díaz al sillón rojo de El Valor de la Verdad se convirtió en un recorrido íntimo por su vida personal y profesional. La exvedette y excongresista respondió sin titubeos a preguntas sobre sus romances, decisiones estéticas y momentos familiares que marcaron su trayectoria en la televisión peruana.

Desde el inicio, Susy mostró su característico humor al recordar que conoció a Mark Vitto, exesposo de Keiko Fujimori, durante una grabación para redes sociales. Además, reconoció que se arrepiente de haberse inflado los labios, una elección que cambió su imagen pública y que no repetiría.

En otro momento, reveló entre risas que quemó fotografías de las "jugadoras" de Andy V, su expareja, luego de descubrir sus infidelidades. Esa experiencia, según confesó, fue una de las más dolorosas de su vida sentimental.

Entre el poder y los secretos del pasado

Uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando Susy Díaz reveló haber conocido a Vladimiro Montesinos en el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Contó que el exasesor de Alberto Fujimori le ofreció dinero, pero ella lo rechazó, pues su único interés era lograr la aprobación de la Ley del Artista, norma que buscaba proteger los derechos de los trabajadores del espectáculo.

Asimismo, confesó que tuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola en 2003, cuando este era viceministro. Sus palabras causaron asombro en el set, pero Susy mantuvo la naturalidad que la caracteriza al recordar ese episodio.

También comentó que productores extranjeros la confundieron con Sarita Colonia, por el parecido físico con la santa popular peruana, anécdota que desató risas entre el público y los panelistas.

Familia, fama y resiliencia

En el ámbito familiar, Susy contó que estuvo a punto de ponerle Candy a su hija Flor, inspirada en un personaje de anime japonés. Finalmente, decidió nombrarla Flor de María, en homenaje a la madre del compositor Augusto Polo Campos.

Además, reveló que pagó un departamento en Miraflores para Flor y Néstor Villanueva, con el deseo de que su hija viviera cerca de su padre. Sobre su propio pasado, compartió un episodio doloroso: su padre la negó durante años, hasta que una prueba de ADN confirmó el vínculo.

En medio de risas y nostalgia, recordó los halagos de Christian Cueva y Waldir Sáenz, y reconoció una relación fugaz con el cantante El General, uno de los momentos más comentados de la noche.

Finalmente, con voz firme, Susy afirmó que su talento y autenticidad la han mantenido vigente a lo largo de los años. Su participación en El Valor de la Verdad mostró a una mujer que, detrás de la extravagancia y el humor, sigue siendo símbolo de resiliencia, pasión y supervivencia en el espectáculo peruano.