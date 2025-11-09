'Clásico' terminó en empate: Universitario y Alianza Lima igualaron en partido de ida de la final nacional

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Por la final de la liga femenina peruana, Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron sin goles en el complejo de Campo Mar, en Lurín. Las jugadoras del elenco victoriano tendrán la chance de dar la vuelta en el Alejandro Villanueva, de no darse un batacazo por parte del cuadro crema.

Partido con ocasiones, pero sin goles

Desde los primeros minutos ambos equipos mostraron su disposición de ganarlo y sabiendo que venían de arrasar en las semifinales ante sus respectivos rivales. Las merengues aplastaron por 6 a 0 a Sporting Cristal en el global, mientras que las 'íntimas' lo hicieron por 5 a 0 sobre Carlos Manucci.

No obstante, a medida que avanzaban los minutos y no llegaba la apertura del marcador, empezaron a ser más cautelosas, conscientes de que quedaba un partido más. Las porteras tuvieron un rol determinante, teniendo buenas atajadas. Con emociones se marchó la primera parte, con la sensación de que los tantos estaba por venir.

El segundo tiempo tardó en comenzar debido a la presencia de hinchas del cuadro local, lo que estaba prohibido por los organizadores. La pierna fuerte también se hizo presente y a los 54' la aliancista Neidy Romero se ganó la amarilla por una entrada sobre Karen Páez.

La crema Fabiola Herrera también vio una cartulina del mismo color por un ingreso indebido a Adriana Lúcar. Se añadieron cinco minutos más para ver si alguna escuadra podría llevarse el triunfo, pero sin mayores ocasiones de peligro, dejaron abierta la definición para el sábado 15 de noviembre en el feudo aliancista.

Hegemonía de cremas y blanquiazules

Desde la creación de la Liga Femenina Profesional en 2020, se han disputado seis ediciones, siendo la primera cancelada por la pandemia del Covid en 2020. En las cuatro ediciones pasadas, las 'grones' se han quedado con el título en tres oportunidades, mientras que las merengues en una.

Las dos últimas finales han sido entre ambas representaciones. En 2023 la 'garra crema' cayó en Matute por la mínima y en el estadio Monumental se impus 2-0, quedándose con la final. Por su parte, en la edición pasada fue un contundente triunfo aliancista, con un 5-1 en el global.

Así, la primera final de la Liga Femenina peruana acabó con un empate sin goles entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en Campo Mar. La serie ha quedado abierta y se resolverá el próximo sábado en el estadio Alejandro Villanueva.