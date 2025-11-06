RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Reporte de Sedapal

Corte de agua programado para el viernes, 7 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

Sedapal anuncia que tiene corte programado del servicio de agua potable para el viernes, 7 de noviembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la interrupción temporal.

Corte de agua.
Corte de agua. (Difusión)

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/11/2025

Síguenos en Google News Google News

¿Lima sufrirá corte de agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que efectivamente, este viernes, 7 de noviembre, interrumpirá el servicio en algunos sectores de la capital. Conoce qué zonas se verán afectadas con la medida.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal resalta que el corte se deberá por trabajos de mantenimiento en la red y reservorios para garantizar que el agua llegue a todos los hogares sin inconvenientes en el futuro.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a almacenar agua anticipadamente y en caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en Surco

  • Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sectores 296.
  • Áreas afectadas: Urb. Cerros de Camacho, Urb. Club Golf Los Incas.

Interrupción en Villa María del Triunfo

  • Áreas afectadas: Sector 312: P.J. Nueva Esperanza, Sector Quillabamba, Sector Los Molinos, P.J. Virgen de Lourdes. Sector 313: P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco, P.J. Tablada de Lurín.
  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • También habrá corte de agua en el sector 314: P.J. Tablada de Lurín, A.H. El Rosario, A.H. Virgen de las Mercedes, A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. La Unión, A.H. Ramiro Prialé, A.H. 25 de Diciembre, A.H. El Porvenir.

Limpieza de reservorio en San Martín de Porres

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. Los Jazmines de Naranjal, A.P.V. Los Nísperos, A.P.V. Residencial Los Eucaliptos, A.P.V. Residencial Monte Azul, A.P.V. San Antonio, Asoc. Los Andes, Asoc. Brisas de Santa Rosa, Asoc. Monte de Los Olivos, Asoc. Ojihua, Asoc. Los Olivos de Villa  Red, Asoc. Papa Juan Pablo II. Asoc. Villa San Remo, Asoc. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado, Coop. Huanaspampa, Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa, Coop. Virgen de Fátima, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.
  • Sector 212.

También se interrumpirá el servicio en Asoc. Paraíso Florido I y II etapa, Asoc. Los Pinos del Norte, Asoc. Urb. Los Alisos, Asoc. Prop. Las Mercedes, Asoc. Resid. San Francisco, Asoc. Resid. Santa Rosa, Asoc. Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Santa Isabel, Asoc. Santa María del Valle, Asoc. Villa El Amauta, Asoc. Resid. Santa Rosita.

En resumen, la empresa estatal Sedapal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el corte de agua programado para el viernes, 7 de noviembre.

Retiro AFP de hasta S/21,400: Solo este grupo de afiliados podrá solicitar su dinero HOY, 6 de noviembre
Lee también

Retiro AFP de hasta S/21,400: Solo este grupo de afiliados podrá solicitar su dinero HOY, 6 de noviembre

¡Atención! Sedapal anuncia corte de agua para el 6 de noviembre: Revisa si tu distrito se verá afectado
Lee también

¡Atención! Sedapal anuncia corte de agua para el 6 de noviembre: Revisa si tu distrito se verá afectado

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos Sedapal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA