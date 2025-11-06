Corte de agua programado para el viernes, 7 de noviembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lima sufrirá corte de agua? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que efectivamente, este viernes, 7 de noviembre, interrumpirá el servicio en algunos sectores de la capital. Conoce qué zonas se verán afectadas con la medida.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal resalta que el corte se deberá por trabajos de mantenimiento en la red y reservorios para garantizar que el agua llegue a todos los hogares sin inconvenientes en el futuro.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a almacenar agua anticipadamente y en caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 296.

Áreas afectadas: Urb. Cerros de Camacho, Urb. Club Golf Los Incas.

Interrupción en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Sector 312: P.J. Nueva Esperanza, Sector Quillabamba, Sector Los Molinos, P.J. Virgen de Lourdes. Sector 313: P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco, P.J. Tablada de Lurín.

Sector 312: P.J. Nueva Esperanza, Sector Quillabamba, Sector Los Molinos, P.J. Virgen de Lourdes. Sector 313: P.J. César Vallejo, P.J. Simón Bolívar, Comité Vecinal Ampliación San Francisco, P.J. Tablada de Lurín. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. También habrá corte de agua en el sector 314: P.J. Tablada de Lurín, A.H. El Rosario, A.H. Virgen de las Mercedes, A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. La Unión, A.H. Ramiro Prialé, A.H. 25 de Diciembre, A.H. El Porvenir.

Limpieza de reservorio en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Los Jazmines de Naranjal, A.P.V. Los Nísperos, A.P.V. Residencial Los Eucaliptos, A.P.V. Residencial Monte Azul, A.P.V. San Antonio, Asoc. Los Andes, Asoc. Brisas de Santa Rosa, Asoc. Monte de Los Olivos, Asoc. Ojihua, Asoc. Los Olivos de Villa Red, Asoc. Papa Juan Pablo II. Asoc. Villa San Remo, Asoc. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado, Coop. Huanaspampa, Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa, Coop. Virgen de Fátima, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.

A.H. Los Jazmines de Naranjal, A.P.V. Los Nísperos, A.P.V. Residencial Los Eucaliptos, A.P.V. Residencial Monte Azul, A.P.V. San Antonio, Asoc. Los Andes, Asoc. Brisas de Santa Rosa, Asoc. Monte de Los Olivos, Asoc. Ojihua, Asoc. Los Olivos de Villa Red, Asoc. Papa Juan Pablo II. Asoc. Villa San Remo, Asoc. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Los Jardines de Santa Rosa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado, Coop. Huanaspampa, Coop. San Juan de Salinas 1ra, 2da y 3ra etapa, Coop. Virgen de Fátima, Urb. Los Jardines de Naranjal, Urb. Virgen del Rosario. Sector 212.

También se interrumpirá el servicio en Asoc. Paraíso Florido I y II etapa, Asoc. Los Pinos del Norte, Asoc. Urb. Los Alisos, Asoc. Prop. Las Mercedes, Asoc. Resid. San Francisco, Asoc. Resid. Santa Rosa, Asoc. Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Santa Isabel, Asoc. Santa María del Valle, Asoc. Villa El Amauta, Asoc. Resid. Santa Rosita.

En resumen, la empresa estatal Sedapal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el corte de agua programado para el viernes, 7 de noviembre.