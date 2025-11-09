INDECOPI sanciona al Colegio Roosevelt con más de S/168 mil por ofrecer libros de alto contenido sexual a sus alumnos

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colegio Franklin Delano Roosevelt, considerado el más caro del Perú, fue sancionado por INDECOPI con una multa total de S/168.343 tras comprobarse graves deficiencias en la gestión de su biblioteca escolar.

La investigación reveló que la institución no contaba con un comité ni protocolos claros para la selección y retiro de libros, incumpliendo la Resolución Directoral Nacional N° 234-2005-BNP, que regula las bibliotecas escolares en el país.

De acuerdo con la resolución N° 2908-2025/CC2 de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, la sanción responde a la disponibilidad de textos con contenido sexual explícito sin supervisión pedagógica ni participación de los padres de familia.

Sanción económica y responsabilidad del director

La multa impuesta al colegio se distribuye en varias infracciones: 5,60 UIT por falta de idoneidad, 20,46 UIT por incumplir el deber de seguridad, 0,35 UIT por fallas en el Libro de Reclamaciones Virtual y 5 UIT al director Elio Jordan King por responsabilidad directa en la omisión de protocolos.

El monto total asciende a S/168.343, equivalente a 26,38 UIT para el colegio y 5 UIT para el director, quien fue considerado responsable solidario por su rol como máxima autoridad administrativa.

INDECOPI precisó que la sanción no se impuso por el contenido de los libros, sino por la ausencia de un proceso adecuado de control y evaluación que garantice la seguridad emocional de los estudiantes.

La resolución también ordena suspender el préstamo de los textos cuestionados hasta que el colegio constituya un comité especializado que evalúe cada título y presente un informe a los padres para su aprobación.

Medidas correctivas y precedentes para el sector privado

La denuncia fue presentada por la Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros (AINCUS), que alertó sobre la existencia de 21 libros con contenido sexual, violencia y abuso de sustancias en la biblioteca del colegio.

Según Uben Atoche, presidente de AINCUS, muchas familias evitaron denunciar por temor, lo que llevó a la asociación a intervenir en defensa del interés colectivo.

El dirigente señaló que esta decisión marca un precedente importante para el sistema educativo privado, al exigir mayor transparencia y participación de los padres en la gestión del material bibliográfico.

El fallo también obliga al Colegio Roosevelt, cuyas pensiones anuales oscilan entre US$14.000 y US$16.000, a mantener un canal permanente de comunicación con las familias sobre nuevas adquisiciones de libros.

Finalmente, la resolución es de primera instancia, por lo que el colegio tiene 15 días para apelar ante la Sala de Defensa del Consumidor de INDECOPI. Mientras tanto, el caso se considera un referente histórico de supervisión y protección al consumidor en la educación privada peruana.