Actualidad
Ante actualización de medidas

Presidente José Jerí en las calles de Lima: Supervisó acciones de seguridad durante estado de emergencia

Durante la madrugada de este domingo, el presidente José Jerí supervisó las acciones de seguridad en las calles de tres distritos de Lima. Visitó puestos de comando y patrulló junto a efectivos de la PNP.

José Jerí supervisando una base.
José Jerí supervisando una base. (Presidencia del Perú)

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2025

En el marco del estado de emergencia ya la actualización de las medidas implementadas por el Gobierno, el presidente José Jerí se unió a las labores policiales y supervisó los patrullajes realizados durante la madrugada del 9 de noviembre. Durante su recorrido, visitó bases ubicadas en tres distrito de Lima.

Jerí constató estrategias contra la criminalidad

Recorriendo junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) los puestos de comando de Cercado de Lima, Lince y Villa María del Triunfo, el mandatario constató que las labores contra la inseguridad ciudadana se cumplan. En estos trabajos también están participando miembros de las Fuerzas Armadas y del serenazgo de cada jurisdicción.

También participó de los patrullajes que se realizaron, como en Lince, en los que se controló la identidad de los transeúntes. Este es uno de los distritos en donde se han registrado varios delitos, por lo que se ha intensificado la vigilancia para tratar de reducir sus números alarmantes.

Después se trasladó al Cercado, donde realizó actividades similares en patrullaje en los puntos más críticos. Estas acciones tienen el objetivo de evitar que sigan ocurriendo y reportándose denuncias por delitos comunes, las extorsiones y el sicariato.

En uno de los puestos de control, se aprecia una pizarra con los objetivos que los efectivos han conseguido durante sus patrullajes e intervenciones. Se observa el número de ciudadanos peruanos y extranjeros detenidos, así como el tipo de droga con su pesaje, armas de fuego, punzocortantes y vehículos incautados.

Medidas complementarias para estado de emergencia

Tal como lo había anunciado el jefe de Estado, las medidas complementarias se presentaron el pasado viernes 7 de noviembre, mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. En ella, se modificaron algunos artículos y se añadieron nueve disposiciones complementarias que reforzarán las labores de seguridad.

Una de ellas es el apoyo que los cadetes de la PNP y FF.AA. brindarán en comisarias y en puntos estratégicos. También se ha contemplado que por vía satelital se vigile los penales y zonas aledañas, y las instituciones del Estado y en plazas principales, se deberá entonar el himno nacional e izar la bandera, como medida de refuerzo de identidad.

El presidente interino del Perú, José Jerí, supervisó las acciones de seguridad en tres distritos de Lima. El mandatario acompañó a efectivos de la PNP y FF.AA. en los puestos de comando y en patrullajes en las calles de la capital.

