Congreso: Actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres tendrán condenas de hasta 8 años de cárcel

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 931/2021-CR, 4395/2022-CR, 4420/2022-CR, 12184/2025-CR, 12403/2025-CR y 12589/2025-CR, que plantea modificar el artículo 206-A del Código Penal, que establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes provoquen la muerte de animales domésticos o silvestres mediante actos de crueldad o abandono.

La iniciativa, sustentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, obtuvo 91 votos a favor y fue exonerada de segunda votación, quedando lista para continuar su trámite correspondiente. El dictamen reúne seis proyectos de ley y busca reforzar la protección animal frente a hechos cada vez más violentos registrados en el país.

Nuevos agravantes por violencia extrema

La reforma no solo incrementa las penas, sino que incorpora nuevos agravantes que endurecen las sanciones cuando existan actos considerados de especial crueldad. Entre ellos figuran lesiones que provoquen la pérdida de órganos o sentidos del animal, el uso de veneno, fuego o armas, así como actos cometidos con sadismo, brutalidad o ensañamiento.

El texto también incluye como agravante la violencia sexual contra animales y castiga con mayor severidad los casos grabados o difundidos mediante imágenes, videos o redes sociales. Asimismo, establece responsabilidades especiales para veterinarios, cuidadores, entrenadores, miembros de las Fuerzas Armadas, policías, serenos o funcionarios públicos que tengan bajo su custodia a los animales.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Congreso aprobó que personas que maten animales por crueldad tengan condenas de hasta 8 años de cárcel.



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Actualmente, la legislación peruana contempla penas de hasta cinco años de cárcel cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal. Con la modificación aprobada por el Congreso, la condena podría elevarse hasta ocho años en los casos más graves.

Una respuesta frente al incremento de casos

La propuesta surge en medio de una creciente preocupación social por los casos de crueldad animal difundidos en plataformas digitales y denunciados por organizaciones protectoras. El dictamen advierte que estas conductas no solo generan sufrimiento en los animales, sino que también pueden estar vinculadas con otras formas de violencia familiar y social.

Desde 2016, el Perú cuenta con la Ley de Protección y Bienestar Animal; sin embargo, diversos sectores consideraban insuficientes las sanciones existentes. La nueva reforma busca cerrar vacíos legales y enviar un mensaje de mayor severidad frente a actos de violencia extrema.

Con esta decisión, el Congreso coloca nuevamente el debate sobre la protección animal en la agenda pública y abre la puerta a castigos más drásticos contra quienes atenten contra la vida y bienestar de los animales en el país.