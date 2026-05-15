Gobierno designa a Raúl Inga Garay como el nuevo presidente del INPE

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo designó este viernes 15 de mayo a Raúl Inga Garay en el puesto de Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras aceptar la renuncia de Jorge Henry Cotos Ochoa en el cargo.

Gobierno designó a nuevo presidente del Inpe

La designación, refrendada por el presidente José María Balcázar y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, se formalizó mediante la Resolución Suprema N° 099-2026-JUS, publicada en la edición de hoy del diario oficial El Peruano.

El nombramiento de Inga Garay ocurre después de que el Gobierno de Balcázar aceptará la renuncia presentada por Jorge Cotos Ochoa, quien solicitó dimitir del cargo el mes pasado alegando "temas estrictamente personales y de salud familiar".

La salida de Ochoa también quedó oficializada esta mañana mediante la Resolución Suprema N° 098-2026-JUS, documento en donde se le otorga las gracias por los servicios prestados.

Cabe destacar que el INPE está dirigido por el Consejo Nacional Penitenciario. Este se encuentra integrado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios, quienes son designados mediante resoluciones supremas.

Cuatro presidentes de la INPE en un año

En el transcurso del 2026, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha experimentado una notable inestabilidad en su jefatura, sumando cuatro cambios de liderazgo en menos de cinco meses.

El año inició con la salida de Iván Paredes Yataco, quien presentó su renuncia al cargo en enero, siendo sucedido de inmediato por Shadia Valdez Tejada. Sin embargo, la gestión de la funcionaria fue breve, ya que se retiró de la institución en el mes de marzo.

Tras su salida, Jorge Cotos Ochoa asumió la titularidad del organismo, sin embargo, su estadía en el cargo fue accidentada debido a que se reveló que había sido sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica contra su esposa.

Precisamente ayer jueves 15 de mayo, un documento al cual accedió Infobae dio a conocer que el MINJUSDH presentó a la secretaria de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) un proyecto de resolución suprema para designar a un nuevo presidente del INPE. Ello después de que Henry Cotos presentara su renuncia irrevocable en abril.

Finalmente, este miércoles 15 de mayo se formalizó la designación de Raúl Inga Garay como el nuevo jefe del INPE.