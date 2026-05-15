E.T. Salamanca suspende sus operaciones luego que bus lleno de pasajeros fuera atacado a balazos en Carabayllo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo víctima de los extorsionadores que operan en gran parte de la capital. Esta vez, en Carabayllo, la empresa de transportes Salamanca decidió paralizar sus operaciones a partir de hoy luego que uno de sus buses, lleno de pasajeros, fuera atacado a balazos por sujetos armados.

E.T. Salamanca paralizar operaciones tras nuevo ataque armado

De acuerdo a América, este nuevo atentado tuvo lugar sobre la noche de este jueves 14 de mayo en Carabayllo. Mientras cumplía con su recorrido con total normalidad, una camioneta interceptó a una de las unidades de esta línea de la cual bajaron criminales fuertemente armados y de inmediato amenazaron de muerte al conductor.

Su única exigencia fue que la empresa cumpla con el pago de cupos que se les exige a cambio de una falsa seguridad. Luego de ello y sin reparo alguno, abrieron fuego contra el bus a pesar que este se encontraba repleto de pasajeros. Por suerte, los usuarios lograron agacharse para ponerse a buen recaudo.

Tras este nuevo atentado, los conductores de la empresa Salamanca decidieron paralizar sus operaciones hasta que la Policía Nacional del Perú pueda atender sus reclamos y les den garantías para continuar trabajando. A su vez, la decisión fue avalada por la directiva quienes señalaron que es imposible continuar en esta situación.

Cuatro buses de la empresa Salamanca se incendiaron en Carabayllo en el 2025.

Es importante precisar que esta empresa, que va desde Carabayllo hasta Manchay, ya ha sufrido atentados en la anterioridad por lo que se ha sumado a los paros generales convocados en Lima Metropolitana exigiendo acciones al gobierno para acabar con la extorsión y el sicariato.

Cuatro buses quemados en patio de maniobras

Por ejemplo, en mayo del 2025, cuatro buses fueron reducidos a cenizas luego que presuntos extorsionadores prendieran fuego dentro su patio de maniobras en Carabayllo. Trabajadores y conductores intentaron apagar las llamas, pero no pudieron evitar perder estas unidades y herramientas de trabajo.

Luego de ello, recibieron mensajes extorsivos a través de WhatsApp exigiéndoles el pago de cupos o sino este tipo de cometidos continuarían sucediendo. En el momento, la PNP prometió aumentar el patrullaje en esta zona de Lima Norte, pero con el paso del tiempo esto quedó de lado.

De esta manera, la Empresa de Transportes Salamanca anunció la paralización de sus operaciones luego que uno de sus buses sufriera un nuevo ataque armado en Carabayllo. El apagado de motores va desde hoy hasta que las autoridades les den garantías para volver a trabajar.