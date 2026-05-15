Precio del dólar HOY: Así cotiza el tipo de cambio en Perú este viernes 15 de mayo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa el precio del dólar y su tipo de cambio en Perú. El valor de la divisa estadounidense comienza a descender a medida que culmina el conteo oficial de las Elecciones Generales 2026 y se acerca la proclamación de los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial. Entérate sobre su precio de compra y venta para este viernes 15 de mayo.

Precio del dólar en Perú, HOY viernes 15 de mayo

Un mes después de celebrarse la jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente anunció que este domingo 17 de mayo proclamará los resultados oficiales de los comicios iniciales. Ello mientras los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminan el conteo descentralizado y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se aproxima al 100% del cómputo.

Con esta pronta proclamación, la incertidumbre por el desempeño del dólar en el mercado cambiario comienza a disiparse y a generar mayor confianza entre los inversores y los ciudadanos de a pie, principalmente aquellos que cuentan con deudas en dólares o con negocios en el extranjero.

Con el conteo al 99,98%, la incertidumbre por el mercado peruano se justifica en una polarizada segunda vuelta. Por la derecha, Keiko Fujimori, que garantiza una continuidad del modelo económico vigente y, por la izquierda, Roberto Sánchez, quien propone priorizar "el desarrollo humano" frente al crecimiento económico.

En medio de esta expectativa, la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT), entidad que otorga valor legal a las divisas extranjeras, ha fijado el tipo de cambio para este viernes 15 de mayo así:

VIERNES, 15 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.413 S/ 3.419

Tipo de cambio del dólar paralelo

Cabe destacar que la caída del dólar se registra a nivel mundial y se encamina a su mejor semana de los dos últimos meses, según Bloomberg, medio especializado que informa en tiempo real el precio de la divisa estadounidense.

Ahora bien, si uno desea evitar afectaciones a su economía, se recomienda revisar el precio del denominado 'dólar Ocoña' o 'dólar de la calle', aquel que se compra y se vende en el mercado paralelo, a través de las casas de cambio. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, su tipo de cambio para hoy es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.410 | Venta S/ 3.435

En conclusión, la cotización del dólar en Perú continúa registrando una caída considerable a medida que se perfilan a los ganadores de la primera vuelta electoral.