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Segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será "más agresiva y de mayor polarización", afirma experta

La experta en derecho electoral, Silvia Guevara, indicó que una segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez será "más agresiva y polarizada".

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/05/2026

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En diálogo con Exitosa, Silvia Guevara, experta en derecho electoral, que una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría generar un escenario de alta confrontación política y social.

Una campaña más agresiva y polarizada

Con el conteo de votos al 100%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha determinado como ganadores de la primera vuelta a los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Aunque los resultados deberán ser proclamados de manera oficial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el escenario para la siguiente fase está definida. 

En este contexto, Guevara señala que la segunda vuelta presidencial traerá un escenario "más polarizado y agresivo", debido a que ambos candidatos se encuentran en las antípodas políticas. A pesar de ello, resultará inevitable que la ciudadanía acuda a las urnas y se decida por uno de las opciones o, en caso contrario, vote viciado en la próxima fecha electoral.

"Los mismos dos candidatos están de alguna forma en campaña de manera más directa. Lo que queda por delante es un escenario en que vamos a ver una campaña más agresiva para una segunda vuelta, seguramente con más polarización, pero que va a ser inevitable que todos vayamos a las urnas el 7 de julio", indicó.

Guevara también advirtió que el escenario se verá más politizado debido a que los partidos con mayor presencia a nivel regional y municipal son aquellos que no van a tener representación en el Congreso de la República

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¿Podrían impugnarse los resultados de primera vuelta?

En charla con Nicolás Lúcar, Silvia Guevara también señaló que si bien es factible una apelación a la proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial, tal como propone el partido Renovación Popular, esta no prosperaría.

"Hay una resolución que prevé que la única forma en que se puede impugnar un acta de proclamación es por un cuestión numérica y esto quiere decir cuando los votos blancos viciados hayan superado la cantidad de votos emitidos o válidos. [...] Si se puede darse el caso de que se impugne, pero no prosperará porque hay una contradicción entre la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones", señaló.

En conclusión, La experta en derecho electoral, Silvia Guevara, indicó que una segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez será "más agresiva y polarizada". Este escenario, además, es inevitable debido a que la proclamación de resultados no se puede impugnar. 

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