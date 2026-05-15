PPK: PJ declara fundado su recurso de apelación y ordena archivar investigación por el caso Westfield

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró fundado un recurso de apelación presentado por el expresidente del Pedro Pablo Kuczynski y ordenó dar por concluida la investigación en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en el marco del caso Westfield Capital.

PPK queda libre de investigación por caso Westfield

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió declarar fundado un recurso de excepción de improcedencia interpuesto por el exmandatario del Perú a través de su defensa legal, en el caso Westfield Capital.

En consecuencia, el PJ ordenó el sobreseimiento definitivo de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra PPK. Por estos cargos, el Ministerio Público solicitaba 35 años de prisión contra el exjefe de Estado.

Nota en desarrollo...