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Reportan nuevo brote de ébola en el Congo: Al menos 65 personas fallecidas y más de 200 casos sospechosos

África CDC, la principal agencia de salud pública del continente africano, reportó un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el Congo, donde al menos 65 personas fallecieron y hay más de 200 casos sospechosos.

65 personas fallecidas y más de 200 casos sospechosos por ébola en el Congo
65 personas fallecidas y más de 200 casos sospechosos por ébola en el Congo (Foto: Composición Exitosa)

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/05/2026

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La principal agencia de salud pública del continente africano, África CDC, informó este viernes sobre un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, localizada en la República Democrática del Congo. Al respecto, ha confirmado al menos 65 personas fallecidas y 246 casos sospechosos.

Congo en alerta por nuevo brote de ébola

Hay que mencionar que, tanto los decesos así como los posibles contagios se han registrado principalmente en los distritos sanitarios de Mongwalu y Rwampara, de acuerdo a lo estipulado a través de un comunicado de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cabe mencionar que, se había notificado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. De igual manera, se han reportado casos sospechosos en Bunia, la capital administrativa de la provincia congoleña.

Ante este escenario de alerta sanitaria, las autoridades regionales convocaron a una reunión urgente para coordinar una respuesta mientras que continúa la secuenciación con el objetivo de determinar la cepa.

Los fallecidos que fueron confirmados en laboratorio en la provincia de Ituri, una zona afectada durante la epidemia de ébola de 2018 - 2020 en el este del país africano, el cual fue considerado el mayor brote de esta enfermedad a nivel mundial. Esta causó  3 mil 470 casos confirmados y 2 mil 287 muertes.

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Hay que mencionar que, según alegó la agencia sanitaria africana indicó que los resultados iniciales apuntaban a la presencia de una cepa del virus de la del ebolavirus Zaire y que se estaba llevando a cabo procedimientos para descubrirlo.

Por su parte, en diálogo con el medio Reuters, Jean - Jacques Muyembe, virólogo congoleño que codescubrió el ébola y que dirige el Instituto Nacional de Investigación Biodémica en Kinsasa, precisó que todos menos uno de los 16 brotes anteriores del Congo habían sido causados por la cepa Zaire.

Publicación del África CDC
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Hay temor por un mayor riesgo de propagación

De acuerdo al África CDC, existe temor porque este nuevo brote tenga un mayor riesgo de propagación debido a que Bunia, la principal ciudad de Ituri, se encuentra próxima a Uganda y Sudán del Sur.

Este escenario podría presentarse debido a los movimientos intensos de la población, incluidos los vinculados a la minería, y a las crisis de seguridad en las zonas afectadas.

Es necesario señalar que, es una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo, con brotes que matan entre una cuarta parte y casi el 90% de los infectados, la cual se propaga por contacto directo con fluidos corporales que se transmite a las personas a partir de animales salvajes como murciélagos frugívoros, puercoespines y primates. 

Un nuevo brote de ébola ha despertado la alerta sanitaria en el Congo, tras confirmarse al menos 65 personas fallecidas y 246 casos sospechosos, de acuerdo a un comunicado de África CDC, la principal agencia de salud pública del continente africano.

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