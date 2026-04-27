PNP y Comando Conjunto FF.AA. afirman que militares fueron atacados "con armas de fuego" durante operativo en Huancavelica

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la operación militar antidrogas que dejó cinco civiles muertos en Huancavelica, la PNP y el Comando Conjunto FF.AA. salieron en defensa de los ocho militares investigados por Fiscalía por presunto homicidio, afirmando que estos dispararon "en legítima defensa" ante un previo ataque.

El pasado 25 de abril, el operativo tuvo lugar en una ruta clave del narcotráfico, en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Según la Fiscalía, tras ser avisados sobre cargamentos desde el Vraem, una patrulla militar disparó contra una camioneta que no se detuvo ante sus órdenes, abatiendo a cinco ocupantes que perdieron la vida.

Sin embargo, la versión de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas difiere de ello.

Afirman que actuación de militares se dio en el "marco legal"

En un comunicado conjunto, las autoridades sostienen que estos agentes se encontraban ejecutando "acciones de planeamiento" junto a la Dirección Nacional Antidrogas PNP, como parte de la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

Por ello, en su defensa, argumentan que los militares contaban con información basada en "inteligencia y con conocimiento de la Fiscalía Especializada en TID de Huancayo", por lo que actuaron conforme a ello.

#Urgente| Ponemos en conocimiento de la opinión pública la siguiente información: pic.twitter.com/WjugGNQfyw — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 27, 2026

"En el lugar de los hechos, la patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa (...) resultando personas fallecidas, heridas y un detenido", precisaron.

En ese sentido, afirman que "toda actuación se ejecuta bajo el marco legal vigente", pues cuentan con "indicios materiales, documentales y testimoniales en cadena de custodia" que evidencian una presunta vinculación de los ocupantes de dicha camioneta con el narcotráfico.

"La intervención se enmarca en protocolos orientados a neutralizar amenazas, asegurando su trazabilidad y basándose en pruebas verificables", reiteraron.

PNP y FFAA garantizan debido proceso a militares investigados

Sin embargo, la PNP y el Comando Conjunto aseguran que sus instituciones se encuentran facilitando los procedimientos y diligencias correspondientes tanto al Ministerio Público como a unidades especializadas de la PNP "para garantizar el debido proceso, transparencia y esclarecimiento" de lo ocurrido.

Finalmente, informaron que "reconocen la preocupación de la ciudadanía" en torno a lo sucedido, por lo que el accionar de los ocho miembros del Ejército investigados será evaluado conforme a ley.

"Toda actuación será evaluada dentro del marco legal vigente, con responsabilidad, rigor técnico y control institucional; en estricto respeto de los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario", precisan.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la PNP afirmaron que la patrulla del Ejército involucrada en la muerte de cinco civiles en Huancavelica había sido atacada con armas, por lo que su respuesta armada fue "en legítima defensa".