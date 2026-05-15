Temblor sacude el sur del Perú HOY, 15 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud del último sismo, según el IGP?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo de regular intensidad sacudió el sur del Perú en la mañana de este viernes 15 de mayo, según el IGP. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía.

Sismo sacude Perú este 15 de mayo: Reporte del IGP

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), el IGP reportó que el último sismo que se sintió en el territorio nacional, al promediar las 10:45 a.m. de este viernes, tuvo una magnitud de 4.6 y se registró a 24 kilómetros al norte de Calana, en Tacna, con una profundidad de 144 kilómetros.

Como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país. En ese marco, las autoridades realizan un monitoreo constante sobre los fenómenos naturales que sucedan en nuestro territorio.

Por ello, el IGP también dio a conocer en su boletín que el temblor tuvo un nivel de intensidad III-IV grados en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, al cierre de esta nota de Exitosa, no se reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón" sentido esta mañana al sur del país.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0282

Fecha y Hora Local: 15/05/2026,10:45:17

Magnitud: 4.6

Profundidad: 144 km

Latitud: -17.73

Longitud: -70.20

Intensidad: III-IV Calana

Referencia: 24 km al N de Calana, Tacna - Tacnahttps://t.co/YGB4ZezRdd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 15, 2026

Epicentro del sismo de 4.6 en Tacna

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro de este último movimiento telúrico de magnitud 4.6 sentido en la mañana de hoy se produjo en Alto De La Alianza, Tacna - Tacna.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.6 con epicentro en Alto De La Alianza, Tacna - Tacna. pic.twitter.com/BXysbmogeb — COEN - INDECI (@COENPeru) May 15, 2026

¿Qué hacer antes y después de un sismo?

Al ser nuestro país uno de alta actividad sísmica, el Indeci no solo les recuerda tener lista la mochila de emergencia en casa, sino que también compartió algunos consejos para estar preparados ante este tipo de emergencias.

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras para protegerte.

Ten lista tu mochila de emergencia y participa de simulacros en su localidad.

Durante el sismo:

Mantén la calma y pon en práctica el plan de evacuación.

Ubícate en una zona segura del predio, como columnas, al costado del elevador y estructuras previamente identificadas.

Si el lugar donde te encuentras no es seguro, sal de ahí inmediatamente.

Después de un temblor:

Si tu casa ha sido dañada por el sismo, evita ingresar hasta que un especialista en infraestructura efectúe la evaluación respectiva.

Dirígete al punto de reunión determinado por tu municipalidad.

Evita hacer llamadas porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto.

Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades.

De acuerdo al IGP, el último temblor sentido en la mañana de este viernes, 15 de mayo, al sur del Perú, tuvo magnitud 4.6 y se sintió precisamente a 24 kilómetros al norte de Calana, en Tacna. Se aconseja mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor intensidad.