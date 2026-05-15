¡Atención! EsSalud realizará hasta 80 cirugías de cataratas al mes con moderna sala quirúrgica

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de descentralizar las intervenciones quirúrgicas, el Hospital de Especialidades Quirúrgicas de San Juan de Miraflores se incorporó por primera vez a la red de alta complejidad de EsSalud para efectuar operaciones de catarata con tecnología de vanguardia.

La puesta en marcha de esta moderna sala de operaciones, que optimizará la capacidad de respuesta de la Red Prestacional Rebagliati, permitirá la realización de entre 60 y 80 cirugías mensuales de esta patología, según lo anunciado por el presidente ejecutivo de la institución, el doctor Luis Rosales Pereda.

Medida impactará directamente en la Red Rebagliati

Con el objetivo de optimizar la eficiencia del sistema, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, destacó que esta medida impactará de forma directa en la Red Prestacional Rebagliati. Dicha red del Seguro Social registró, entre enero y abril de este año, un flujo superior a los 2,400 pacientes referidos por diversas patologías oculares.

Al habilitar este establecimiento de segundo nivel para la resolución de cirugías no complicadas, los hospitales nacionales quedarán expeditos para enfocarse exclusivamente en los casos de mayor complejidad, logrando así acelerar de manera integral el flujo de atención médica.

En ese sentido, y a fin de garantizar el éxito de cada una de las intervenciones, la institución ha reforzado el equipo médico local mediante la incorporación de especialistas procedentes de los hospitales Suárez Angamos y Edgardo Rebagliati Martins, quienes desarrollarán sus labores con instrumental biomédico de última generación.

"Hoy marcamos un hito en la atención oftalmológica de nuestra institución. Por primera vez, este hospital se suma a la red quirúrgica de alta complejidad para realizar cirugías de catarata con equipamiento moderno y especialistas de primer nivel", afirmó el titular de EsSalud.

Testimonios de impacto

La rapidez en el proceso de atención ha sido el principal factor destacado por los primeros beneficiarios de esta iniciativa. Al respecto, Patricia Donayre, de 61 años, calificó la implementación de la sala como un alivio, manifestando que anteriormente los asegurados eran derivados a establecimientos saturados donde la espera resultaba eterna, por lo que contar con esta atención cerca de sus hogares les cambia la vida.

Asimismo, Angélica Silva, de 74 años, quien registraba una pérdida severa de visión desde el pasado mes de diciembre, expresó su satisfacción al conocer que su intervención quirúrgica se ejecutará de forma inmediata, señalando que ya no lograba distinguir los rostros y que saber que la operarán en el mismo local, sin mayores dilaciones, representa una esperanza inmensa.

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas de San Juan de Miraflores, establecimiento donde se centralizarán estas intervenciones oftalmológicas, se encuentra estratégicamente ubicado en la intersección de las avenidas Vargas Machuca y Canevaro. Desde este punto geográfico, la nueva infraestructura médica impactará de manera directa y progresiva en la cobertura y calidad de atención de más de 750 000 asegurados adscritos a la Red Prestacional Rebagliati.