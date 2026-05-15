¿TikTok dejará de ser gratis? Plataforma anuncia plan de pago y sorprende con su precio mensual

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

TikTok parece estar dando el primer paso hacia el fin de la gratuidad total que lo convirtió en una de las aplicaciones más populares del mundo. La plataforma sorprendió al anunciar una nueva versión libre de anuncios, generando preocupación entre millones de usuarios que durante años disfrutaron contenido ilimitado sin pagar absolutamente nada dentro de la famosa red social.

¿TikTok dejará de ser gratis?

Para muchos usuarios, esta decisión podría marcar el inicio de un cambio radical en la experiencia de TikTok. La noticia llega en un momento donde cada vez más aplicaciones apuestan por las suscripciones mensuales y reducen las opciones gratuitas. En redes sociales, varios internautas incluso comenzaron a preguntarse si pronto será obligatorio pagar para evitar interrupciones constantes.

No obstante, recién en el segundo plano de la noticia aparece un detalle importante: esta nueva modalidad de pago fue lanzada únicamente en Reino Unido. Allí, los usuarios mayores de 18 años pueden acceder a una experiencia completamente libre de publicidad pagando 3,99 libras esterlinas al mes, equivalente a unos 5,5 dólares .

Además de eliminar anuncios, TikTok aseguró que los datos personales de los suscriptores tampoco serán utilizados con fines publicitarios. Este punto ha sido visto como un atractivo adicional para quienes buscan mayor privacidad en internet. La empresa señaló que esta medida busca ofrecer más control sobre la experiencia de navegación dentro de la aplicación.

La noticia no ha pasado desapercibida debido a que muchos consideran que esta estrategia podría expandirse progresivamente a otros mercados. Aunque TikTok no confirmó un lanzamiento global, especialistas sostienen que el modelo encaja con la tendencia actual de las plataformas digitales, donde cada vez más funciones exclusivas quedan reservadas para usuarios que pagan.

De acuerdo con el medio especializado en teconología, TechCrunch, TikTok ya venía probando esta versión sin anuncios desde 2023. Además, algunos expertos creen que el lanzamiento estaría relacionado con las estrictas normas de privacidad del Reino Unido y el Reglamento General de Protección de Datos. Aun así, el movimiento de ByteDance deja abierta una pregunta inquietanten sobre el uso gratuito del uso de la plataforma de videos más famosa del momento.

Es así que, la llegada de esta versión premium de TikTok coincide con otro anuncio que también generó polémica: la aparición de una modalidad de pago vinculada a WhatsApp Plus. Ambos casos refuerzan la sensación de que las aplicaciones más populares del mundo están avanzando hacia modelos cada vez menos gratuitos, donde pagar podría convertirse en la única forma de acceder a experiencias completas y sin restricciones.