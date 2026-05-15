SISMO remece el Perú HOY, 15 de mayo: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro, según el IGP?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Lo sentiste? Un nuevo sismo ha sido percibido en el Perú, la tarde de este viernes 15 de mayo a nuestro país, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo de 4.2 en Tumbes hoy

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este viernes 15 de mayo, precisamente a las 9:19 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido esta tarde, tuvo una magnitud de 4.2 con el punto de referencia a 7 km al O de Zarumilla, Zarumilla en Tumbes

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0280

Fecha y Hora Local: 15/05/2026 09:19:42

Magnitud: 4.2

Profundidad: 70km

Latitud: -3.50

Longitud: -80.34

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 7 km al O de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/FoUrFBgfMH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 15, 2026

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el epicentro del último sismo que sacudió Tumbes, con magnitud 4.2 tuvo como epicentro: Zarumilla, Zarumilla en Tumbes. Se aconseja mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor intensidad en el país.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.2 con epicentro en Zarumilla, Zarumilla - Tumbes. pic.twitter.com/xto96hKgPk — COEN - INDECI (@COENPeru) May 15, 2026





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