Congreso aprueba que miembros de la JNJ ganen lo mismo que jueces supremos: De S/35 mil a S/47 mil

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso aprobó en primera votación la homologación de ingresos de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con los jueces supremos de la Corte Suprema.

La decisión implica un aumento de más de S/12 mil mensuales, pasando de S/35,017 a S/47,820. La medida fue respaldada por 68 congresistas, con 19 votos en contra y 10 abstenciones, y deberá ser ratificada en una segunda votación para convertirse en ley.

Lo aprobado en el Pleno

La norma establece que los consejeros de la JNJ tendrán los mismos beneficios que los jueces supremos, en concordancia con lo señalado en la Constitución. Además, autoriza la actualización de la escala remunerativa para los servidores de la institución sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

El financiamiento será asumido con cargo al presupuesto institucional de la JNJ, sin recursos adicionales del tesoro público.

🚨#URGENTE| El Congreso aprobó un aumento de S/12 mil en la remuneración de los miembros titulares de la JNJ. La medida, impulsada por la propia institución durante la gestión de Gino Ríos, equipara sus ingresos a los de los jueces supremos: pasarán de percibir S/35 mil a S/47... pic.twitter.com/8eeBTunmvW — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) June 25, 2026

La propuesta fue impulsada por la propia JNJ durante la gestión de Gino Ríos Patio, quien enfrentó cuestionamientos por una sentencia de violencia familiar. El argumento central es que, al ejercer funciones de nombramiento y control disciplinario sobre jueces y fiscales, los consejeros deben tener un nivel de remuneración equivalente para garantizar independencia y jerarquía institucional.

Cuestionamientos al proyecto

La aprobación ya generaba polémica semanas antes en diversos sectores. Especialistas adviertían que la homologación no toma en cuenta que los jueces supremos reciben bonificaciones adicionales por antigüedad y especialidad, beneficios que no aplican a los consejeros de la JNJ , cuyo mandato es de cinco años sin posibilidad de reelección.

Esto significa que, en la práctica, los ingresos de los jueces supremos pueden superar ampliamente los de los consejeros, por lo que la equiparación resultaría parcial y cuestionable.

Además, se cuestiona el incremento en un contexto de crisis económica y de observaciones a la gestión pública. Según informes periodísticos, el proyecto presentado por el congresista Américo Gonza reproduce fragmentos de documentos internos de la JNJ sin citar la fuente, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso.

Predictamen para la homologación de sueldos entre miembros de la JNJ y jueces supremos

La percepción ciudadana también es negativa: mientras se discuten medidas de austeridad y recortes en otros sectores, el Congreso aprueba aumentos salariales y normas que ponen en duda la imparcialidad jurídica en sus últimos días previo al cambio de mandato, lo que alimenta la narrativa de un Parlamento desconectado de las prioridades sociales.

La homologación de sueldos de la JNJ con los jueces supremos abre un debate sobre la pertinencia de otorgar beneficios similares a cargos distintos. Aunque la medida busca reforzar la institucionalidad y garantizar independencia, los cuestionamientos sobre su origen, el contexto económico y las diferencias con la carrera judicial ponen en duda su legitimidad.

La segunda votación en el Pleno será decisiva, pero el debate ya ha dejado en claro que la norma enfrenta resistencias tanto en el ámbito político como en la opinión pública.