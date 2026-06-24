Gobierno peruano saluda elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, saludó la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, tras imponerse a Iván Cepeda en la segunda vuelta del pasado 21 de junio.

El reconocimiento al líder del movimiento Defensores de la Patria se dio luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) culminara con el escrutinio que declara al derechista como sucesor de Gustavo Petro.

Perú califica como "histórica" la victoria de Abelardo De La Espriella

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores felicitó al electo presidente colombiano por su "histórica victoria electoral", así como al país fronterizo por su participación en la jornada democrática, la cual abre las puertas para restablecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"El Perú reitera su mejor disposición para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre nuestros países, en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos", señala la Cancillería.

El Gobierno del Perú felicita al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral, y saluda al pueblo colombiano por su comprometida participación en esta ejemplar jornada democrática, la cual reafirma su vocación institucional y anhelo de progreso.



El... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 24, 2026

El flamante titular de la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) asumirá la presidencia desde el próximo 7 de agosto por un plazo de cuatro años. Cabe precisar que, según la constitución colombiana, no existe la reelección presidencial.

Iván Cepeda reconoce resultados de la segunda vuelta

Tras conocer el resultado en contra de sus intereses, el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico) reconoció este miércoles 24 de junio la decisión de la población colombiana que dio como ganador del balotaje a Abelardo De La Espriella.

"Como candidato del Pacto Histórico y la alianza por la vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidio aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos"", señaló.

Un día antes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su declaración preliminar sobre la segunda vuelta presidencial colombiana, calificando el proceso electoral como "transparente". Además, resaltó que la jornada estuvo bien organizada y respaldada por "instituciones democráticas sólidas", pese al alto nivel de polarización que marcó la contienda.

Desde Bogotá, el jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó, que la Registraduría Nacional del Estado Civil organizó los comicios "de manera transparente y eficaz", afrontando además los desafíos logísticos y de seguridad presentados en algunas zonas del país.

Frente a la eminente proclamación de resultados, empieza desde ahora la transición democrática en Colombia para los próximos cuatro años.