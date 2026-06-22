Tragedia en escuela secundaria: Tiroteo dejó al menos tres estudiantes muertos y varios heridos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Lamentable. Un tiroteo se registró en una escuela secundaria, dejando al menos tres estudiantes muertos y varios heridos. Las autoridades investigan el suceso y han detenido a dos jóvenes sospechosos del ataque armado.

Tiroteo en escuela secundaria deja víctimas

La inseguridad no solo se vive en las calles. Desafortundamente, de acuerdo a los últimos reportes, un nuevo crimen se registró en la mañana del lunes 22 de junio en una escuela secundaria.

Alrededor de las 9:00 a.m., los estudiantes se encontraban cursando sus clases de forma habitual hasta que de pronto, un tiroteo causó la alarma entre los presentes en la Escuela Secundaria Nacional de San José. Según la policía, dos atacantes, de 14 y 15 años, entraron al centro educativo por la puerta principal, ubicado en la ciudad de Tacloban, y se dirigieron hasta un aula con aproximadamente 50 alumnos.

Sin previo aviso, los dos jóvenes abrieron fuego. El jefe de policía de Tacloban, Noelito Getigan, en Filipinas, detalló que el ataque armado dejó al menos tres estudiantes muertos, así como siete heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento.

Autoridades investigan tiroteo en colegio

Las autoridades filipinas precisaron que los sospechosos lograron introducir las armas en el campus porque solo había un guardia de seguridad de servicio en varias entradas y salidas.

"Los sospechosos irrumpieron en dos habitaciones porque, tras el tiroteo en la primera, los niños huyeron despavoridos y, al parecer, los sospechosos persiguieron a algunas víctimas hasta otra habitación", declaró el general de brigada Jason Capoy a los periodistas.

Tras la tragedia la policía inició una investigación para determinar la causa del tiroteo en la escuela pública de Filipinas, que cuenta con más de 1500 alumnos. Se logró recuperar al menos 40 casquillos de bala en el lugar del ataque.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ordenó que la investigación se acelere y lamentó lo ocurrido en un centro educativo de su país. Finalmente, resaltó que se garantizan la seguridad en todas las áreas, oficinas y establecimientos, especialmente en las escuelas.

🇵🇭 At least three dead, seven wounded in rare Philippine school shooting



Two students opened fire inside a school in the central Philippines, a rare campus shooting that left three teenagers dead and seven wounded. The two alleged shooters, aged 15 and 14, are in custody. Police... pic.twitter.com/BoUdYFOzGb — AFP News Agency (@AFP) June 22, 2026

Dos jóvenes arrestados tras tiroteo en escuela de Filipinas

En un video publicado en internet, se oye a estudiantes escondidos bajo los pupitres en un aula cerrada gritar y llorar mientras se escuchan disparos afuera. Algunos llamaron a sus madres, según precisó CBS News.

Asimismo, se reportó que uno de los sospechosos del tiroteo fue arrestado en la escuela tras el ataque, pero el segundo huyó y se escondió en una casa cercana. Fue encontrado por la policía, alertada por los vecinos, según informaron las autoridades. Tras la investigación, ambos detenidos serían entregados a funcionarios de bienestar social del gobierno, ya que son menores de edad.

Es así como una vez más un crimen ha causado conmoción a nivel internacional. Al menos 3 muertos y 7 heridos dejó un tiroteo ocurrido el lunes 22 de junio en una escuela de la ciudad de Tacloban, en el centro de Filipinas, según informó la policía.