Gran conmoción en el fútbol: Jugador de Ghana pierde la vida tras fuerte impacto con arquero

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras Norteamérica celebra la fiesta máxima del fútbol con el desarrollo del Mundial 2026, en otro lado del mundo la conmoción y tristeza ha embargado al continente africano debido a que un jugador de Ghana perdió la vida tras protagonizar un fuerte impacto con un arquero.

Fallece jugador ghanés y genera gran conmoción

Un futbolista ha fallecido debido a un fuerte rodillazo que recibió durante un partido de lla liga amateur de fútbol de Ghana. De acuerdo a medios de comunicación del país africano, la víctima fue identificada como Emmanuel Antwi, aunque todavía no se conoce mayor información al respecto.

Además, hasta el momento, no se han pronunciado instituciones como el equipo de fútbol en el que militaba el occiso ni la Asociación de Fútbol de Ghana. Sin embargo, sí existe registro del lamentable hecho en un video que se ha difundido en las principales redes sociales.

En este audiovisual se puede observar el preciso momento en que el jugador va en búsqueda del balón para poder anotar un gol en el área contraria y recibe una violenta patada a la altura del rostro con su rodilla por parte del guardameta que buscó evitar que su rival concrete su objetivo.

Posteriormente al choque, el futbolista cayó sobre el campo de juego sin reaccionar, mientras que compañeros y el cuerpo técnico del club al que pertenecía intentaron asistirlo. Reportes de la prensa ghanesa indican que habría fallecido al poco tiempo debido a la gravedad del golpe.

En el momento del incidente, el árbitro sacó su tarjeta roja para expulsar al guardameta involucrado, según relatan crónicas deportivas locales, lo que añade mayor tensión al caso y a las discusiones sobre la desafortunada jugada. También se ha informado de que se ha remitido el caso a las máximas autoridades y que este se encuentra en investigación.

💔⚽ Tragedia en el fútbol de Ghana.

El jugador Emmanuel Antwi falleció luego de sufrir un fuerte impacto durante un partido, en una acción que ha generado conmoción entre aficionados, compañeros y la comunidad deportiva. 😔

🚨 Las imágenes del incidente se han viralizado en... pic.twitter.com/7goML8Y3n6 — WQ Radio (@wq_radio) June 18, 2026

Futbolista argentino muere al sufrir golpe en la cabeza

En Argentina, específicamente en la localidad de Gualeguaychú, un futbolista que había sido gravemente herido falleció tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol amateur.

El fatídico suceso ocurrió en medio de un partido correspondiente a la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú, disputado en la cancha del Club Atlético Sur. Producto de ello quedó en estado de coma, pero pese a los esfuerzos realizados por lograr su recuperación, su cuadro de salud no logró revertirse.

Gran conmoción ha ocasionado en Ghana el fallecimiento de un jugador tras recibir un fuerte rodillazo por parte de un arquero cuando buscaba anotar un gol para su equipo. El futbolista fue identificado como Emmanuel Antwi. Hay que mencionar que ni su equipo ni la Asociación de Fútbol de Ghana se han pronunciado sobre este hecho.