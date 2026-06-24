Presidente del TC asegura que presunto fraude debe probarse: "Todo demócrata debe respetar las decisiones del ciudadano"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los resultados casi finales de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 continúan generando polémica. La situación se puso aún más tensa luego que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señalara de la existencia de un fraude en desarrollo el cual se consumará, según comentó, si las autoridades electorales no dan respuesta a sus diferentes pedidos de nulidad.

Pide mostrar pruebas y que se respeten los resultados

En esa línea, el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, se pronunció sobre la actualidad de los comicios generales y el conteo que viene realizando ONPE. Respecto a la denuncia de irregularidades por parte de JP, el titular del organismo señaló que estas deben ser acompañadas de pruebas para que puedan tener la validez necesaria.

Domínguez también dejó en claro que los ciudadanos y demócratas deben respetar los resultados de las elecciones populares por lo que pidió a las autoridades correspondientes a despejar cualquier duda respecto al proceso.

"Cuando se acusa da alguna situación irregular siempre es necesario los medios probatorios. Una prueba idónea es la que debe respaldar cualquier opinión. En consecuencia, seguramente eso va hacer sujeto de evaluación por las autoridades competentes. Como siempre, en todo proceso electoral todo ciudadano o demócrata debe respetar las decisiones del poder ciudadano", indicó.

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Helder Dominguez, presidente del Tribunal Constitucional: Cuando se acusa de alguna situación irregular, siempre es necesario los medios probatorios. Una prueba idónea es la que debe respaldar cualquier opinión



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Podría darse una posible inhabilitación

Respecto a una posible inhabilitación contra Roberto Sánchez, el presidente del TC, dejó en claro que dicha situación es competencia única y exclusiva del Congreso de la República. Sin embargo, recalcó que dicha situación llegaría a su entidad para analizarla y luego reafirmarla o neutralizarla.

"Si es que cometiera una infracción constitucional, si es que se daría ese escenario, el Congreso, dentro de sus atribuciones y facultades, puede iniciar algún procedimiento parlamentario para su inhabilitación, pero esto corresponde al Congreso de la República, pero no olviden que este tipo de situaciones llegan al TC", añadió.

Finalmente, el titular del máximo organismo de la Constitución Política precisó que no puede adelantar una postura firme ya que es probable que alguna situación llegue a sus escritorios en las próximas semanas.

"No podríamos adelantar opinión porque seguramente va llegar, vía proceso de amparo, al Tribunal Constitucional. Seguramente ahí se verá esta causa", finalizó.

De esta manera, el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, pidió mostrar las pruebas necesarias para refrendar las denuncias de presunto fraude en la segunda vuelta por parte del candidato Roberto Sánchez.