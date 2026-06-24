Selección Peruana no utilizará el Estadio Nacional en lo que resta del 2026, confirma presidente del IPD

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos meses, el Estadio Nacional se ha visto envuelto en una gran polémica debido al estado de su campo de juego y a la utilización del escenario. A finales de marzo, el coloso de José Díaz fue clausurado por la Municipalidad de Lima tras incumplir una serie de ordenanzas debido a la realización de dos multitudinarios conciertos de salsa.

Selección Peruana no jugará en el Nacional lo que resta del 2026

Posteriormente, en redes sociales se hicieron viral una serie de imágenes mostrando el lamentable estado del césped el cual no era capaz de albergar un encuentro deportivo. A partir de ahí, el IPD inició un proceso de recuperación del gramado con la finalidad de que el fútbol pueda volver al primera escenario deportivo del país.

Finalmente, el presidente de la entidad adscrita al Ministerio de Educación, Sergio Ludeña, señaló que el campo de juego del Estadio Nacional ya se encuentra en óptimas condiciones para que la actividad deportiva vuelva a darse en cualquier momento.

Sin embargo, el titular del IPD señaló que, luego de una conversación con la Federación Peruana de Fútbol, pudo confirmar que la Selección Peruana no jugará en el coloso de José Días por lo que resta de la temporada. De acuerdo a lo indicado, los dirigidos por Mano Menezes tienen amistosos pactados en el extranjero por lo que recién en el 2027 volverán a jugar en nuestro territorio.

"El Estadio Nacional ya está en óptimas condiciones, seguimos trabajando con lo que significa la implementación y preparar el escenario para el próximo año. Hemos hablado con la FPF y no va a utilizar el Estadio Nacional este semestre, ya que tienen partidos programados afuera", indicó a Ovación.

Abre las puertas al torneo local

Eso sí, Sergio Ludeña dejó en claro que clubes como Sporting Cristal y Sport Boys pueden solicitar la utilización del estadio cuando lo crean conveniente tal como lo hicieron en temporadas pasadas. Además, señaló que ha sido un trabajo arduo recuperar el primer escenario del país luego del estado en que lo encontraron.

"Sí tenemos algunas posibilidades que puedan jugar Sport Boys o Sporting Cristal en algunas fechas. Ha sido un gran reto sacar adelante el estadio, por la forma en la que lo encontramos, sin embargo hoy podemos decir que ya estamos listos para que vuelva el fútbol al Estadio Nacional", añadió.

En resumen, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, confirmó que el Estadio Nacional ya se encuentra en condiciones para recibir partidos de fútbol pero también confirmó que la Selección Peruana no jugará ahí por el resto de la temporada.