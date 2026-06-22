Partidos de hoy, lunes 22 de junio del 2026: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este lunes 22 de junio continúa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. Argentina abre la jornada de la Copa del Mundo en la ciudad de Dallas ante Austria. Por otro lado, Francia busca sumar su segunda victoria en el certamen frente a Irak para sellar su clasificación a la siguiente ronda. Finalmente, Noruega se mide ante una Senegal que debe ganar para seguir con vida en el torneo.

A seguir con el buen momento

Lionel Messi y compañía iniciaron de la mejor manera su participación en este certamen tras la goleada contundente a Argelia. En dicho encuentro, la 'Pulga' se convirtió en el máximo goleador de los mundiales, además de sellar su sexta participación en este tipo de campeonatos y alcanzar los 200 partidos con su selección.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 16 goles.

Ahora, todo hace indicar que Lionel Scaloni hará más de una variante respecto al debut. Nicolás Gonzáles, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez se meterían al once tras superar completamente las molestias que arrastraban. Además, el estratega argentino confirmó que otros futbolistas como Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico también se recuperaron por lo que cuenta con todo su plantel disponible.

Más tarde, otro de los candidatos como Francia tendrá su segundo partido en esta Copa del Mundo ante una Irak que la pasó mal en el debut al caer goleado por 4-1. Los dirigidos por Didier Deschamps no solo buscan su boleto a la siguiente ronda, sino que esperan mostrar ese buen nivel futbolístico mostrado ante los senegaleses.

Francia quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda ante Irak.

Para repetir aquella actuación el estratega alistaría un solo cambio en su equipo con el ingreso de Barcola en reemplazo del actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien no apareció en todo su esplendor en el debut. Por lo demás, el equipo será el mismo que venció categóricamente en su estreno.

Finalmente, la Noruega de Erling Haaland recibe a una Senegal necesitada de ganar para seguir con vida en la Copa del Mundo. Los comandados por Sadio Mané no aguantaron el poderío francés en el debut y ahora tendrán a los escandinavos como rivales para sumar sus primeros tres puntos.

Copa del Mundo 2026

Argentina vs. Austria | 12:00 a. m. | DGO, DSports, Paramount+

Francia vs. Irak | 4:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Noruega vs. Senegal| 7:00 p.m. | América TV, América TVGO, DGO, DSports, Paramount+

Jordania vs. Argelia | 10:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

En resumen, el Mundial 2026 continúa por lo que te traemos los horarios y canales para ver los partidos de hoy, lunes 22 de junio.