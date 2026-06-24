Mundial 2026: El sorpresivo dato que da a Brasil como campeón del mundo tras el 3-0 ante Escocia

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil sigue sin mostrar el jogo bonito que esperan sus millones de habitantes y otros millones de hinchas en todo el mundo, pero continúa ganando en el Mundial 2026 de manera categórica. Esta vez, el 'Scratch' goleó 3-0 a Escocia con lo que aseguró su boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo siendo líderes del grupo C con siete puntos.

El dato que da a Brasil como campeón del mundo

La victoria de los sudamericanos fue decretado gracias a los goles de Matheus Cunha y un doblete de Vinicius Junior en el primer tiempo. El delantero de Real Madrid ha sido de lo mejor del pentacampeón en esta fase de grupos tras haber sumado un total de cuatro anotaciones en los tres encuentros jugados.

Los goles del delantero no solo fueron claves para la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, si no que también colocan a Brasil como principal candidato a ser campeón del mundo. Y es que el estadístico mundialmente conocido, Míster Chip, publicó en sus redes sociales un dato que ha impactado a los hinchas del fútbol.

Según precisó, la verdeamarela se consagró como la mejor selección de todas cada vez que uno de sus jugadores anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos. Recurriendo a la historia, Jairzinho lo hizo en 1970 donde Brasil alcanzó el tricampeonato mundial.

Romario en 1994 también decretó esta tendencia y, finalmente, Ronaldo y Rivaldo hicieron lo propio en el 2002, edición jugada en Corea-Japón. Ahora, Vinicius Junior sumó cuatro tantos en sus tres encuentros jugados dejando viva la posibilidad de volver a cumplir con dicha estadística.

Feliz por el doblete

Como ocurrió en los partidos ante Marruecos y Haití, el crack del Real Madrid fue elegido por FIFA como el MVP de la goleada ante Escocia. Tras ello, el atacante declaró para la prensa asegurando que se encuentra contento y bromeando con su entrenador.

Según comentó, Carlo Ancelotti le prometió un regalo si convertía un tanto de cabeza lo cual hizo en el 2-0 ante los europeos. A eso se le suma que Neymar pegó la vuelta a su seleccionado luego de más de 3 años.

"Estoy muy contento con los goles. Hoy incluso marqué de cabeza, algo que le había prometido al entrenador, pero me dijo que era casi imposible y que me haría un regalo. Así que esperaré", indicó.

En resumen, Brasil se consagró como campeón del mundo cada vez que un jugador suyo anotó en todos los partidos de la fase de grupos de un Mundial.