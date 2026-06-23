PJ admite a trámite habeas corpus que busca suspender eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Segundo Juzgado Constitucional admitió a trámite el recurso de habeas corpus formulado por el ciudadano Tomás Alberto Soldevilla Guerra en contra la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y otros, a fin de suspender su proclamación como presidenta de ganar la segunda vuelta a Roberto Sánchez.

De acuerdo con la resolución del emitida por el juez Jonathan Jorge Valencia López, la acusación también alcanza al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pone en tela su nacionalidad

En el marco de su texto acusatorio, el demandante pone en tela de juicio de la nacionalidad de la lideresa de Fuerza Popular, haciendo hincapié en que su padre, el desaparecido expresidente Alberto Fujimori, tenía nacionalidad peruano-japonesa.

Frente a este cuestionamiento, precisa que "existen elementos de convicción históricos y documentales que generan una duda razonable y un peligro inminente respecto a la doble nacionalidad de la candidata".

En ese sentido, menciona que si bien es cierto que Fujimori Higuchi ha negado tener nacionalidad japonesa, acusa que no ha presentado ante el JNE el documento que acredite su "renuncia expresa", ni la cancelación de su registro en Koseki (registro civil de Japón). "La mera negativa verbal no es suficiente en un asunto de tamaña magnitud constitucional", indica el recurso.

"Se disponga la suspensión inmediata de cualquier acto de proclamación oficial, juramentación o investidura de la candidata Fujimori Higuchi como presidenta de la República, en tanto el JNE, la ONPE, el RENIEC y las autoridades consulares competentes no certifiquen de manera fehaciente, mediante documentación oficial, la renuencia expresa, irrevocable y total a cualquier otra nacionalidad distinta, así como la existencia de inscripción en el registro familiar japonés que ejerza un vínculo de sujeción jurídica, política o fiscal con el Estado japonés", solicita el habeas corpus.

🚨 URGENTE. Lo último!!

Poder Judicial admite a trámite una demanda de Hábeas Corpus que busca suspender la proclamación de Keiko Fujimori como Presidenta, si es que no se certifica que no posea la nacionalidad japonesa u otra distinta a la peruana.

El Segundo Juzgado... pic.twitter.com/gCc41j2ztu — Lapistaclave (@lapistaclave) June 23, 2026

Una vez notificadas las partes, deberán presentar sus respectivos descargos en tres días, a fin de que se practiquen las diligencias y actos procesales para el esclarecimiento de los hechos en cuestión.

Roberto Sánchez no reconocerá eventual gobierno de Keiko Fujimori

Al 99.74 % de las actas contabilizadas por parte de la ONPE, Roberto Sánchez denunció la existencia de un "presunto fraude en desarrollo" y que de confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori, no reconocerá su gobierno.

"Nosotros, en esas condiciones de trasgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, por los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la constitución", indicó.

La posición de Sánchez Palomino se da un día después de que confirmara el anuncio de un nuevo pedido de nulidad contra mesas de sufragio fuera del Perú, más precisamente hacia 119 oficinas consulares. Según aseveró, el "proceso electoral ha sido gravemente afectado" por una presunta interferencia del Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería.

Finalmente, las declaraciones del todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno son contrarias a las anunciadas en un inicio, cuando dijo que respetaría la voluntad popular en las urnas, sin cuestionamiento alguno.