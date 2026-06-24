Caos en el Hospital del Niño: Familiares de pacientes denuncian falta de atención por huelga de trabajadores

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el pasado martes 23 de junio, un importante grupo de trabajadores del sector salud paralizaron sus labores para dar inicio a una huelga donde exigen mejoras laborales. Entre sus principales pedidos está la publicación del decreto supremo para el proceso de ascenso complementario y el reconocimiento de la CTS desde la fecha de nombramiento.

Denuncian falta de atención en el Hospital del Niño de Breña

Como era de esperarse, esta medida de protesta afectó diversos nosocomios de la capital como fue el caso del Hospital del Niño de Breña. Ahí, decenas de madres de familia se vieron afectadas ante la falta de atención a sus pequeños hijos quienes necesitan de manera urgente sus respectivos tratamientos.

Por ejemplo, una de las mujeres afectadas indicó que su pequeña es paciente de matología por lo que debe recibir los tratamientos de rigor para poder contar con calidad de vida. En diálogo con Panamericana, la fémina hizo un llamado al Ministerio de Salud para que pueda atender el reclamo de los doctores señalando que no han recibido sus salarios desde hace tres o cuatro meses.

"Mi pequeño es un paciente de matología que necesita sus atenciones mensuales, exámenes de laboratorio, tratamiento médico y ahora por esta huelga que han hecho los doctores que no se les paga más de 3 meses nos imposibilita a que pueda recibir su tratamiento. Hago un llamado al MINSA para que les pague a los doctores que velan por la seguridad de nuestros niños", indicó.

Otra madre de familia llegó desde la provincia de Paita, luego de más de 20 horas de viaje, y se dio con la sorpresa de falta de doctores para que su menor hijo pueda atenderse. El niño sufre de una enfermedad de PTI lo que hace urgente la atención médica respectiva.

Segundo día de plantón en los exteriores del MEF

Es importante precisar que este importante grupo de trabajadores de salud que han decidido parar sus labores exigiendo mejorar laborales, realizó un plantón por segundo día consecutivo a las afueras del Ministerio de Economía y Finanzas ubicado en el Centro Histórico de Lima.

De acuerdo a lo que indicaron, uno de sus representante se encuentran conversando con un enviado del MEF por lo que señalaron que en las próximas horas se podría dar el fin de su paralización.

En resumen, decenas de familiares de pacientes del Hospital del Niño denunciaron falta de atención ante el inicio de una huelga de trabajadores de salud.