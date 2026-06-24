Keiko Fujimori asegura entender la postura de Roberto Sánchez: "He estado en el otro lado en tres oportunidades"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la tensión por los resultados de la segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que fue consultada sobre la postura de Roberto Sánchez, quien adelantó que no reconocerá un eventual gobierno de Fuerza Popular.

La candidata optó por no entrar en confrontación y, en cambio, expresó solidaridad con su adversario, recordando que ella misma vivió situaciones similares en elecciones pasadas.

"Entiendo cómo se puede sentir"

Desde su local partidario, Fujimori mostró actas electorales que, según dijo, respaldan su victoria y el trabajo de más de 90 mil personeros desplegados en todo el país. Al ser consultada sobre las denuncias de fraude en los votos del extranjero, fue tajante al señalar que se trata de acusaciones sin pruebas y que solo buscan sembrar dudas.

En un gesto inesperado, en lugar de criticar a Sánchez, afirmó que entiende cómo se siente porque ella misma estuvo "del otro lado" en tres oportunidades y reconoció los resultados en cada proceso electoral. Con ello, buscó transmitir empatía y evitar escalar la confrontación política.

"Yo entiendo cómo se puede sentir porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados. Yo no le voy a contestar", remarcó.

Reconoce un país dividido

Fujimori admitió que los resultados reflejan un país dividido "prácticamente en mitades". Por ello, adelantó que su eventual gabinete será amplio, abierto y plural, con técnicos experimentados que garanticen la ejecución de las propuestas de campaña.

La candidata subrayó la necesidad de una reconciliación nacional y de trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos inmediatos, como el fenómeno de El Niño y sus consecuencias adversas.

Llama a la proclamación de resultados

Fujimori también exhortó a los entes electorales a proclamar cuanto antes los resultados oficiales, señalando que el país necesita empezar a trabajar en sus problemáticas sin más demoras.

#EnVivo



Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: La convocatoria para un futuro Gabinete será amplia, abierta, plural, sobre todo con experiencia, que nos garantice que cada una de las propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, se conviertan en realidad... pic.twitter.com/LO3aAepXIA — Canal N (@canalN_) June 24, 2026

En cuanto a la reciente aprobación del fuero militar-policial en el Congreso, dijo no conocer los detalles de la norma, pero resaltó la urgencia de fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para recuperar el orden y la tranquilidad ciudadana ante el avance de la criminalidad.

"Lo importante es que nuestro país necesita recuperar el orden. Una parte fundamental para devolverle la paz y la tranquilidad a los peruanos es darle un respaldo fuerte a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas", señaló.

Las palabras d Fujimori marcan un contraste con la postura de Roberto Sánchez, quien insiste en denunciar un "fraude en desarrollo" y en desconocer un eventual gobierno de Fuerza Popular.

Al solidarizarse con su rival y señalar que ella misma aceptó derrotas en tres elecciones, Fujimori buscó transmitir un mensaje de empatía. Sin embargo, la tensión entre ambas posturas persiste y el llamado a una pronta proclamación de resultados será clave para definir el rumbo del país en los próximos días.