Ahora Nación será oposición firme en eventual gobierno de Keiko Fujimori: "Necesitamos balance de poder"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la incertidumbre política tras la segunda vuelta presidencial, Ahora Nación continúa perfilando su rol en el nuevo escenario Parlamentario.

Mientras Roberto Sánchez y sectores de Juntos por el Perú (JPP) insisten en desconocer los resultados que favorecen a Keiko Fujimori, uno de los diputados electos de Ahora Nación, Jair Manrique, declaró que su partido respetará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se mantendrá como una "oposición firme" y vigilante.

Ahora Nación respetará proclamación del JNE

En diálogo con Exitosa, Manrique subrayó que la agrupación acatará los resultados electorales, aunque acompañará a JPP en el uso de todos los mecanismos legales disponibles.

"Nosotros vamos a respetar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones y todos los mecanismos legales que haga el partido de Roberto Sánchez. Que se agoten todas las herramientas legales, pero una vez que el JNE decida, nosotros vamos a respetar pero manteniéndonos como una oposición firme al gobierno fujimorista, porque es lo que necesita el país: necesita un balance de poder", afirmó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Jair Manrique, diputado electo por Ahora Nación, señaló que su agrupación respetará los resultados electorales. Además, indicó que serán una "oposición firme" frente a un eventual gobierno de Keiko Fujimori.



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El parlamentario electo reconoció que existe una diferencia entre los hechos objetivos y los sentimientos de una ciudadanía polarizada. Explicó que, aunque los votos favorecen a Fujimori, el país se encuentra dividido y fragmentado, con sectores que votaron más por rechazo a un candidato que por convicción hacia otro.

"Una cosa es el hecho, otra los sentimientos y también la necesidad. Los hechos son que, electoralmente, los votos los tiene Keiko Fujimori; el sentimiento es que el país está roto, dividido y fragmentado. Mucha gente que ha votado por Fujimori no es porque cree en su partido, sino que es un voto en contra. Y la necesidad es el consenso, necesitamos unirnos", puntualizó.

Deslinde con la izquierda tradicional

Manrique también respondió a cuestionamientos sobre la alianza con Sánchez y la posición de Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación. Explicó que López Chau intentó construir un proyecto con partidos de izquierda, pero no encontró consensos porque, según dijo, estos no estaban dispuestos a ceder "intereses personales" en favor de un proyecto conjunto.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Jair Manrique, diputado electo por Ahora Nación, admitió que su líder, Alfonso López Chau, y el partido cometieron errores comunicacionales durante la campaña electoral de primera vuelta. No obstante, aseguró que están... pic.twitter.com/Z6aqpHgoOT — Exitosa Noticias (@exitosape) June 25, 2026

Las declaraciones de Jair Manrique confirman que Ahora Nación busca diferenciarse de la estrategia de desconocimiento impulsada por Juntos por el Perú. Al declararse oposición firme y democrática, la agrupación se posiciona como un actor que reconoce los resultados pero promete fiscalizar al fujimorismo desde el Congreso.

Este deslinde reflejaría las tensiones internas en la coalición de Sánchez aunque con un apoyo constante hasta el agotamiento de recursos legales y la proclamación final del JNE. En un país polarizado, la definición de roles opositores será clave para el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en los próximos años.