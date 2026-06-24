Gobierno del Perú expresa su solidaridad con Venezuela por fuertes terremotos de este miércoles 24 de junio

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano frente a los fuertes sismos ocurridos este miércoles 24 de junio, así como con las familias afectadas por este sucesos.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos, los movimientos telúricos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 al noroeste de Montalbán y al suroeste de Morón, respectivamente.

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