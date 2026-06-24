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Gobierno del Perú expresa su solidaridad con Venezuela por fuertes terremotos de este miércoles 24 de junio

El Gobierno peruano expresó su total solidaridad con Venezuela tras los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 registrados la tarde este miércoles 24 de junio en la zona central del país.

Perú expresa su solidaridad a Venezuela tras fuertes terremotos.
Perú expresa su solidaridad a Venezuela tras fuertes terremotos. Composición Exitosa

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/06/2026

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El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano frente a los fuertes sismos ocurridos este miércoles 24 de junio, así como con las familias afectadas por este sucesos.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos, los movimientos telúricos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 al noroeste de Montalbán y al suroeste de Morón, respectivamente.

(Noticia en desarrollo...)

 

 

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