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Confirma sanción

JNE ratifica multa de S/176 mil contra Juntos por el Perú por aportes fantasma en campaña 2021

El tribunal electoral declaró infundada la apelación del partido de Roberto Sánchez y ratificó la sanción de la ONPE por aportes de origen desconocido, incluyendo casos de supuestos donantes que negaron entrega de dinero.

El JNE rechazó la apelación a una decisión que también frenaba una reconsideraci
El JNE rechazó la apelación a una decisión que también frenaba una reconsideraci (Composición Exitosa)

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/06/2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la multa impuesta por la ONPE a Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido durante la campaña de las elecciones generales de 2021.

La sanción asciende a 33 UIT (S/176,550) y se suma a la pérdida del 10% del financiamiento público directo que recibe la agrupación. Con este fallo, el partido liderado por Roberto Sánchez queda sin más recursos administrativos y deberá asumir la sanción del organismo electoral.

Los aportes fantasma

El tribunal electoral acreditó que el partido recibió 16 aportes negados expresamente por sus supuestos donantes, además de un aporte registrado a nombre de una mujer que ya había fallecido en la fecha indicada. Para el JNE, la falta de acreditación del origen lícito de los recursos constituye un indicio suficiente para considerarlos como aportes prohibidos o de fuente desconocida.

Argumentos rechazados

Juntos por el Perú intentó librarse de la sanción (Resolución Jefatural - PAS N.° RJ-PAS-92-2025-JN) alegando que los cuadros con los aportes eran ilegibles y que los hechos habían prescrito.

El JNE desestimó ambos argumentos: sostuvo que el partido tuvo conocimiento efectivo de los cargos y que se trataba de una infracción continuada, pues los aportes se dieron bajo un mismo patrón durante la campaña de 2021. También descartó la defensa sobre falta de responsabilidad, señalando que la organización incumplió un "deber reforzado de diligencia y control" en el financiamiento partidario.

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Resolución de JNE declara infundada la apelación para revertir rechazo a reconsideración de la multa.
Resolución de JNE declara infundada la apelación para revertir rechazo a reconsideración de la multa.

Consecuencias políticas

La resolución del JNE confirma la sanción de la ONPE y obliga al partido a pagar la multa, salvo que decida judicializar el caso en instancias superiores. El fallo llega en un momento crítico para Juntos por el Perú, que enfrenta cuestionamientos por su estrategia de denunciar fraude en la segunda vuelta y por la negativa de Sánchez a reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

La ratificación de la multa por aportes fantasma golpea la credibilidad de Juntos por el Perú en medio de la crisis política actual. El caso revela deficiencias graves en la rendición de cuentas y refuerza las críticas sobre la transparencia financiera del partido.

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Con este pronunciamiento, el JNE reafirma la importancia de la fiscalización en el financiamiento político y marca un precedente sobre la responsabilidad de las organizaciones en garantizar el origen lícito de sus recursos.

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