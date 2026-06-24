Alfonso López Chau: Ahora Nación respetará resultados electorales y se declara en "oposición democrática"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La tensión política tras la segunda vuelta presidencial en Perú sigue generando reacomodos. Mientras Roberto Sánchez y sectores de Juntos por el Perú (JPP) insisten en desconocer los resultados que favorecen a Keiko Fujimori, uno de sus principales aliados, Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, anunció públicamente que su agrupación sí respetará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Oposición democrática"

En un mensaje difundido en redes sociales, López Chau subrayó que más de nueve millones de ciudadanos votaron contra el fujimorismo y que esa voz debe ser representada en el Congreso. Sin embargo, aclaró que su partido se declara en "oposición democrática, crítica y vigilante", con el objetivo de recuperar el equilibrio de poderes y fortalecer la institucionalidad.

La declaración marca un contraste evidente con la actitud de Sánchez, quien ha reiterado que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori. López Chau, en cambio, enfatizó que la democracia exige aceptar los resultados, aunque ello implique asumir un rol opositor.

Comunicado de Alfonso López Chau.

Un deslinde político

El pronunciamiento de Ahora Nación refleja cómo los propios aliados de JPP comienzan a deslindarse de la estrategia de desconocimiento. López Chau advirtió que diversas normas aprobadas esta semana en el Congreso confirma la necesidad de mantenerse alerta, pero insistió en que la oposición debe ejercerse dentro de los marcos democráticos y no mediante la deslegitimación del proceso electoral.

Este matiz es significativo: mientras Sánchez busca instalar la narrativa de un "fraude en desarrollo", López Chau se posiciona como un opositor institucional que reconoce la eventual victoria de Fujimori, pero promete fiscalizarla desde el Parlamento.

🔴🔵 En exclusiva para Exitosa, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, negó haber acusado a la Cancillería de viciar votos de peruanos en el extranjero. Ello, pese a que anteriormente denunció que esta institución habría alterado las reglas de manera... pic.twitter.com/tHLCGzWRHf — Exitosa Noticias (@exitosape) June 24, 2026

La decisión de Ahora Nación de aceptar los resultados abre un nuevo escenario para la coalición que acompañaba a Sánchez. El contraste entre posturas electorales no solo evidenciaría fisuras internas, sino que también proyecta la imagen de que parte de sus aliados prefieren preservar credibilidad democrática antes que sumarse a una estrategia de confrontación que podría aislarlos políticamente.

El mensaje de López Chau marca un punto de inflexión: mientras Juntos por el Perú insiste en desconocer los resultados, Ahora Nación se declara oposición democrática y crítica, pero dentro de la institucionalidad.

Este contraste revelaría que la coalición de Sánchez empieza a fragmentarse y que algunos aliados buscarán diferenciarse de una postura que podría ser vista como antidemocrática, ya señalada por diversos actores políticos y analistas. En un país polarizado, la aceptación de los resultados por parte de actores clave será determinante para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en el próximo quinquenio.