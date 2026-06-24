Congreso autoriza inicio de facultades legislativas otorgadas al Comisión Permanente hasta el 15 de julio

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó la modificatoria del inicio de la entrada en vigor de las facultades legislativas otorgadas a la Comisión de Permanente, a horas de que se lleve a cabo el último Pleno de la era unicameral.

Lo dispuesto por este poder del Estado se enmarca en la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR, publicada este miércoles 24 de junio en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Facultades para legislar hasta el 15 de julio

De acuerdo con el texto refrendado por Fernando Rospigliosi e Ilich López Ureña, presidente encargado y tercer vicepresidente del Congreso, respectivamente, las facultades de la Comisión Permanente entrarán en funciones a partir del día siguiente del término de la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el 15 de julio.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la Comisión Permanente está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario.

De esta manera, la Comisión Permanente legislará sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

Entrega de credenciales para nuevos senadores, diputados y parlamentarios andinos ya tiene agenda

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este jueves 25 y viernes 26 de junio, la entrega de credenciales a los ciudadanos que resultaron electos como senadores, diputados y parlamentos andinos.

Luego que fuera aprobada la doble cámara en marzo de 2024, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Con referente a la Cámara de Senadores, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Finalmente, las autoridades elegidas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.