Bancada Socialista presenta moción de interpelación contra canciller Carlos Pareja por votos extranjeros

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República enfrenta un escenario político complejo tras la presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos. Esta medida, impulsada por la bancada socialista, busca que el titular de la cartera responda ante el Pleno por las dudas en elecciones.

Cuestionamientos sobre el proceso electoral

La iniciativa pone el foco en la actuación del sector en la última segunda vuelta. Los parlamentarios pidieron esclarecer los hechos ocurridos en el balotaje, específicamente sobre el voto de peruanos en el extranjero, un tema que ha generado intensos debates en las últimas semanas en el país.

El documento, que consta de ocho páginas y fue presentado con la coautoría del candidato presidencial Roberto Sánchez, incluye un pliego de 23 preguntas. El objetivo es que el ministro detalle los procedimientos técnicos y logísticos realizados en los consultados para garantizar la transparencia de las elecciones 2026.

Según la moción, se requiere que el canciller aclare si existieron cambios arbitrarios en las reglas del proceso electoral. Los parlamentarios buscan determinar si la gestión del ministro afectó la participación ciudadana y la legalidad del sufragio en los diversos centros de votación habilitados en otros países.

Debates en la sesión parlamentaria final

La era del Congreso unicameral se encuentra en la etapa final de su segunda legislatura ordinaria del periodo 2025-2026. La Mesa Directiva continúa sesionando para tratar este y otros temas urgentes, pese a que se registra la asistencia de varios congresistas conectados de manera remota desde sus despachos.

La discusión sobre esta interpelación se suma a otras acciones legales emprendidas por Juntos por el Perú. La agrupación política ha reiterado su intención de solicitar la nulidad de oficio de las elecciones en diversas sedes consulares, alegando que hubieron vulneraciones sistemáticas que deben ser investigadas.

El canciller #Pareja debe responder ante el pueblo por las irregularidades y la vulneración del principio de intangibilidad de las normas electorales durante la #SegundaVuelta.

Por ello, hemos presentado una Moción de Interpelación contra el ministro. pic.twitter.com/RgggfkvOJR — Jaime Quito (@JaimeQuito6) June 24, 2026

La Cancillería ha rechazado categóricamente estas acusaciones, señalando que todas las acciones fueron coordinadas con los organismos electorales. Según la institución, el despliegue realizado buscó asegurar el derecho al voto en condiciones difíciles, desmintiendo cualquier intento de alterar los resultados finales de los comicios.

Esta situación mantiene al Poder Ejecutivo y al Legislativo en una etapa de confrontación directa. La resolución de esta moción será determinante para definir la estabilidad del gabinete ministerial en sus últimas semanas de gestión, mientras se mantiene el desarrollo de la interpelación al Canciller Pareja.