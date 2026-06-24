Terremoto en Venezuela: Movimiento provocó colapso de edificio en Tucanas dejando atrapado a ciudadanos

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles diversas regiones de Venezuela, dejando una ola de destrucción y preocupación. El evento sísmico, con epicentro cerca de Morón, causó el colapso de un edificio en Tucacas, mientras se reportan graves daños estructurales en la capital.

Despliegue de seguridad y labores de rescate

Tras el fuerte movimiento telúrico, los equipos de Protección Civil iniciaron inmediatamente las labores de búsqueda en la zona afectada. Las autoridades confirmaron que diversas personas quedan atrapadas tras colapso de edificio por terremoto en Venezuela, movilizando unidades especiales de auxilio.

Según el reporte, los cuerpos de seguridad se encuentran trabajando intensamente en el lugar del siniestro para garantizar la atención a los ciudadanos. La prioridad absoluta en este momento es la estabilización de las estructuras dañadas y el rescate.

"Estamos coordinando todas las acciones necesarias con los cuerpos de bomberos y unidades médicas para atender a los ciudadanos afectados por este evento, manteniendo vigilancia permanente en las zonas de mayor riesgo ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos que afecten a la población", indicaron.

🇻🇪‼️ | Un edificio colapsó en Tucacas, estado Falcón, tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5, dejando un número indeterminado de personas atrapadas entre los escombros. pic.twitter.com/9eLQMhu05N — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026

Las brigadas de rescate enfrentan desafíos significativos debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de derrumbes secundarios en las edificaciones adyacentes. El despliegue abarca zonas críticas donde los ciudadanos reportaron haber sentido con gran intensidad el fenómeno sísmico este mediodía.

Impacto en infraestructura y alertas vigentes

La situación en Caracas es alarmante, donde se reportan daños severos en fachadas y la caída de estructuras antiguas en la parroquia El Paraíso. Los especialistas evalúan la integridad de las edificaciones principales para prevenir incidentes mayores ante posibles réplicas del potente sismo.

Además, la población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales para seguir recomendaciones de seguridad ante el riesgo de tsunami en zonas costeras. La prioridad es evitar situaciones de pánico colectivo y seguir las instrucciones de los expertos en gestión de riesgos y desastres.

🇻🇪‼️ | Situación crítica en San Bernardino. Ciudadanos reportan el derrumbe parcial y colapso de edificaciones en esta zona de Caracas debido al terremoto. pic.twitter.com/WZbiuDFXY6 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026

La evaluación de daños se extiende a lo largo de las áreas impactadas por el movimiento telúrico. Los expertos técnicos subrayan la importancia de evacuar edificios con daños evidentes y evitar el uso de ascensores mientras se completan las inspecciones de seguridad en infraestructuras.

La situación tras el sismo de magnitud 7,1 en Venezuela sigue siendo crítica y de atención constante. Se confirma que personas quedan atrapadas tras colapso de edificio por terremoto en Venezuela, mientras los organismos competentes trabajan sin descanso para salvaguardar la integridad de toda la ciudadanía.