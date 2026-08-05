Congreso: Proponen ampliar el uso del medio pasaje universitario a toda la semana y extender vigencia del carné por dos años

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los estudiantes universitarios podrían acceder al beneficio del medio pasaje durante todos los días de la semana si prospera un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone modificar la legislación vigente para que el descuento del 50 % en el transporte público no se limite únicamente a los días laborables, sino que también se aplique los sábados, domingos y feriados, con el horario de uso entre las 5:00 a. m. y las 12:00 de la medianoche.

La propuesta fue impulsada por la diputada Marleny Arminta Valencia, de la bancada Ahora Nación, y busca actualizar el régimen del carné universitario con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación superior y reducir las cargas económicas que enfrentan miles de estudiantes en sus desplazamientos diarios.

Además del cambio en el medio pasaje, el proyecto plantea ampliar la vigencia del documento estudiantil, que actualmente es de un año, para que tenga una duración de dos años.

Carné para estudiantes

Medio pasaje para toda la semana

Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar la Ley N.° 26271 para establecer expresamente que el beneficio del medio pasaje universitario sea válido durante los siete días de la semana.

De esta manera, los estudiantes de universidades públicas y privadas podrían acceder al descuento también durante fines de semana y feriados, siempre dentro del horario ya previsto por la norma.

La iniciativa también precisa que el beneficio corresponde tanto a alumnos de pregrado como de posgrado, un aspecto que, según la propuesta, busca brindar mayor claridad sobre los beneficiarios del derecho.

Con ello, se pretende garantizar que quienes cursan maestrías u otros programas de educación superior también puedan acceder al descuento en igualdad de condiciones.

Actualmente, la legislación establece que el medio pasaje universitario se aplica durante los días laborables, entre las 5:00 a. m. y las 12:00 de la medianoche. El proyecto mantiene ese horario, pero extiende su alcance a todos los días de la semana.

Carné universitario tendría vigencia de dos años

Otro de los cambios relevantes incluidos en la propuesta legislativa es la modificación de la Ley Universitaria para que el carné universitario tenga una vigencia de dos años desde su emisión , siempre que el estudiante conserve su matrícula activa durante ese periodo.

La iniciativa sostiene que esta medida contribuiría a simplificar los trámites administrativos y reducir los costos asociados a la emisión anual del documento. Asimismo, busca modernizar el régimen jurídico del carné universitario y facilitar el acceso permanente a los beneficios que este acredita, entre ellos el medio pasaje.

De aprobarse el proyecto, el artículo 127 de la Ley Universitaria también establecería de forma expresa que todos los estudiantes matriculados en programas de pregrado y posgrado de universidades públicas y privadas tienen derecho a la emisión del carné universitario como documento oficial de identificación estudiantil.

Como parte de la propuesta, las universidades deberán comunicar de forma permanente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la condición académica de sus estudiantes mediante sistemas informáticos, con el fin de mantener actualizada la información sobre la vigencia del carné.

Finalmente, la iniciativa establece un plazo máximo de 90 días para adecuar las normas y directivas relacionadas con estas modificaciones, de modo que las entidades involucradas puedan implementar los nuevos procedimientos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones, en caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso.