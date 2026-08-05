Gianni Infantino se reunirá en Marruecos con altos cargos de la FIFA en medio de crisis en su gestión

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reúne este miércoles en Marruecos con altos cargos de la entidad , en medio de las críticas por su abortado proyecto de abrir la institución a la inversión privada. Esta reunión tiene lugar en la sede para África de la FIFA, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

Infantino se reúne con altos cargos de la FIFA en Marruecos

Cabe señalar que, por el momento se desconocen los motivos precisos de la elección de Marruecos para acoger esta reunión. Pero un dato no menor que la nación africana debe coorganizar de la Copa del Mundo de 2030 con España y Portugal.

Sin embargo, el titular del máximo ente rector a nivel mundial se encontraba en el reino alauita, localizado en dicho país, con motivo de la Fiesta del Trono la semana pasada.

Además, este encuentro de emergencia se enmarca un día después de que Arsene Wenger, director de Desarrollo Global de la FIFA, tomó distancia del mandamás de la institución. Por su parte, el secretario general Mattias Grafström envió un correo electrónico a los empleados del organismo en Zúrich con la misma tónica.

A ello se suma que Jordania denunció un presunto "chantaje" con dinero a cambio de apoyar a Gianni Infantino en la búsqueda de su reelección en 2027 que duraría hasta el 2030.

Según fotografías difundidas por el diario The Sun, un vehículo que transportó al dirigente fue visto en la sede africana de la FIFA. Su aparición se suscita después de que el proyecto financiero provocó una fuerte reacción entre distintas confederaciones afiliadas, situación que derivó en el retiro de la iniciativa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reúne en Marruecos con altos responsables de la instancia, indica una fuente próxima a la #AFP, en medio de las críticas por su abortado proyecto de abrir la institución a la inversión privada #AFPdeportes pic.twitter.com/7vRIIjqkpQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 5, 2026

Confederaciones de fútbol piden la renuncia de Infantino a la FIFA

Hay que recordar que el plan de Gianni Infantino con el que buscó privatizar la Copa del Mundo y vender participaciones provocó una disconformidad total en diversas confederaciones de fútbol a nivel mundial.

La UEFA manifestó su rechazo a la propuesta incluso, planteó la posibilidad de respaldar una candidatura alternativa para la elección presidencial. Además, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol expresaron su desacuerdo con la actual gestión de Infantino.

Este miércoles Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostandrá en encuentro con altos funcionarios de la FIFA en Marruecos. Ello, en medio de la crisis de su gestión luego de que su iniciativa de abrir la institución a la inversión privada fracasara.