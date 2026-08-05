Corte de LUZ en Lima y Callao el 6 de agosto: distritos afectados por más de ocho horas

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz afectará diversos distritos de Lima y Callao el jueves 6 de agosto. Descubre en qué zonas será la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios se ejecutará la medida, según Pluz Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: Motivo de la interrupción

Pluz Perú, a través de su página oficial, pidió la comprensión de sus usuarios ante el anuncio de un nuevo corte de agua programado para el jueves 6 de agosto en diversos distritos de Lima y el Callao. De acuerdo a la empresa, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tiene como objetivo seguir optimizando el suministrando y garantizar un servicio de calidad.

Ten en cuenta que la suspensión temporal del servicio eléctrico no tendrá la misma duración en todos los sectores, ya que los horarios del corte será dependiendo el tipo de intervención a realizar en cada zona.

Distritos afectados por corte de luz: Cronograma oficial

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el jueves 6 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos con exactitud se verán afectados con la medida:

Áreas afectadas en Puente Piedra

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. de Viv. Municipal Luis Pardo Novoa Mzs. A, C, D, E, F, G, H, I, J, Asoc. Prog. de Viv. San Diego II Etp. Mzs. B, D, E, F, Asoc. Viv. Las Hortalizas Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Villa Margarita Mzs. A, B, C, D, F, L, Asoc. Viv. Las Tres Regiones Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, Asoc. Viv. El Platanal Mzs. A, B, C, Asoc. Prop. Los Huertos de Puente Piedra Mzs. A, B, C, Asoc. Viv. Villa Florida Mzs. A, B, C, Asoc. Los Sauces de Puente Piedra Mzs. A, B, C, Asoc. Viv. Villa Las Flores Mz. I, Asoc. Viv. Los Manantiales de Puente Piedra Mzs. A, B, Coop. Gallinazos Parcelas 50, 54, 55, 57, 57A, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, Asoc. 1 de Mayo Mzs. C, D, Asoc. Sta. Inés Mz. C.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Viv. Compradores de Terrenos de Campoy Mzs. J, N, Ñ, R, S, T, T1, Y, Av. Los Próceres cdras. 15, 16, Av. Las Flores de Primavera cdra. 9.

Recomendaciones por el corte de luz en Lima y Callao

Desconecta los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos de posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

cuando se restablezca el servicio. Carga tus dispositivos con anticipación.

Conserva alimentos refrigerados.

Mantén a la mano linternas con baterías, luces recargables o lámparas e emergencia.

Evita usar ascensores durante el inicio del corte de luz.

Los cortes de luz en Lima y Callao pueden generar inconvenientes en las actividades diarias de hogares y negocios. Por ello, es importante que los usuarios revisen con anticipación los horarios y los distritos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio programado para el 6 de agosto.