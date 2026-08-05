Elecciones Regionales y Municipales 2026: HOY, miércoles 5 de agosto, es la fecha límite para publicar listas de candidatos admitidas

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 5 de agosto culmina el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) publiquen las listas de candidatos que fueron admitidas para participar en los comicios del próximo 4 de octubre, informó Jorge Valdivia, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con ello, el proceso electoral avanzará hacia una nueva fase contemplada en el cronograma oficial.

Publicación de listas marca un nuevo hito electoral

De acuerdo con el especialista, desde el 19 de julio los Jurados Electorales Especiales evaluaron el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto para los candidatos como para las fórmulas y listas presentadas por las organizaciones políticas.

Una vez concluido este proceso de calificación, las listas admitidas deberán ser publicadas dentro del plazo establecido.

Finalizada esta etapa, se abrirá el periodo de tachas previsto en las normas electorales , mecanismo que permitirá a los ciudadanos formular observaciones contra las candidaturas que consideren no cumplen con los requisitos legales.

#ONPEinforma | Hoy, 4 de agosto, iniciamos la impresión de la primera parte del acta-padrón para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En esta etapa se imprimen la lista y la relación de electores.#ERM2026 pic.twitter.com/ZK8NWHyP7e — ONPE (@ONPE_oficial) August 4, 2026

¿Es posible cambiar el local de votación? ONPE responde

Frente a las interrogantes que tienen los electores en el territorio nacional, sobre si aún es posible realizar el cambio de local de votación para la Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre, la ONPE y el RENIEC respondieron que, se ha registrado un incremento masivo de rectificaciones de domicilio, un dato determinante para que se asigne el local de votación.

No obstante, pese a las actualizaciones dentro del documento de identidad, existe una fecha límite (7 de abril del 2026) para que dichas modificaciones sean tomadas en consideración en el padrón de sufragio entregado a la ONPE, la institución encargada de designar los locales de votación con la información presentada por Reniec.

Dicha normativa significa que, los electores que no lograron actualizar su dirección a tiempo deberán ir a votar en el distrito correspondiente a su residencia registrada en su DNI. Además, la ONPE confirmó que no se habilitará una plataforma para elegir el local de votación para las elecciones regionales y municipales 2026 que se darán el domingo 4 de octubre.

🔎 Ya puedes consultar si eres miembro de mesa y tu local de votación para las #EleccionesPrimarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (modalidades semiabierta y cerrada).



Ingresa aquí: https://t.co/7wlarHZn1a#ERM2026 pic.twitter.com/PVYLfwwPof — ONPE (@ONPE_oficial) May 9, 2026

Los usuarios interesados en conocer si tienen multas vigentes, ya sea que no hayan ido a votar en las elecciones generales 2026, deberán ingresar al siguiente enlace y seguir cuatro sencillos pasos, solo con su número de DNI:

Ingresar a la página del JNE a través del enlace https://multas.jne.gob.pe/login.

Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresa el código captcha.

Revisa el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

Realiza el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE

Finalmente, ante la próxima jornada electoral en el que se llevarán a cabo las Elecciones Municipales 2026, la ONPE dio a conocer a los ciudadanos la información relevante en torno a la posibilidad de cambiar el local de votación para los comicios del siguiente domingo 4 de octubre de este año.