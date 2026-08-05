RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Atención en feriado

Feriado 6 de agosto: Reniec atenderá solo en estas tres agencias de Lima para trámites y entrega de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que mantendrá la atención al público únicamente en tres agencias de Lima Metropolitana durante el feriado del 6 de agosto.

Reniec
Reniec (Difusión)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este jueves 6 de agosto, feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Junín, habilitará la atención en solo tres de sus agencias ubicadas en Lima Metropolitana. 

La medida busca atender la alta demanda de ciudadanos que necesitan realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o recoger documentos que ya se encuentran listos para su entrega, evitando que el cierre general de oficinas retrase estos procesos. 

Las oficinas que permanecerán abiertas serán las ubicadas en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima; la sede de la avenida San Luis, en San Borja; y la agencia de la avenida Ernesto Diez Canseco, en Miraflores. 

En los tres locales la atención será en horario especial, desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, permitiendo que los usuarios puedan efectuar trámites presenciales vinculados al DNI o recoger documentos previamente solicitados.

Demanda de trámites y miles de DNI pendientes

Reniec explicó que la apertura extraordinaria responde al incremento de solicitudes registrado tras el reciente feriado largo por Fiestas Patrias. Asimismo, la entidad precisó que todavía existen miles de documentos nacionales de identidad pendientes de ser recogidos por sus titulares en las tres agencias habilitadas.

Congreso: Proponen ampliar el uso del medio pasaje universitario a toda la semana y extender vigencia del carné por dos años
Lee también

Congreso: Proponen ampliar el uso del medio pasaje universitario a toda la semana y extender vigencia del carné por dos años

 

De acuerdo con el reporte oficial, la oficina del Cercado de Lima mantiene cerca de 7 mil DNI listos para entrega, mientras que las sedes de San Borja y Miraflores concentran más de 16 mil y 17 mil documentos pendientes, respectivamente. 

Cronograma de pagos ONP: ¿Quiénes iniciarán a cobrar su pensión el lunes 10 de agosto?
Lee también

Cronograma de pagos ONP: ¿Quiénes iniciarán a cobrar su pensión el lunes 10 de agosto?

Por ello, la institución exhortó a los ciudadanos a verificar previamente el estado de su trámite mediante la plataforma virtual antes de acercarse a la oficina seleccionada. Si el sistema indica un avance del 100 %, el documento ya puede ser recogido.

Recomendaciones para acudir durante el feriado

La entidad también recordó que, debido al feriado nacional, las agencias del Banco de la Nación no brindarán atención, por lo que los pagos relacionados con los trámites deberán efectuarse a través de medios digitales habilitados, como tarjetas de crédito, débito o la billetera electrónica Yape, según las opciones disponibles en la plataforma institucional. 

Además, recomendó acudir con anticipación y únicamente si el trámite requiere atención presencial, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera. 

En caso de recojo de DNI, este deberá realizarse en la misma agencia donde fue iniciado el procedimiento, tal como establece el protocolo de la institución.

La jornada especial permitirá que cientos de ciudadanos aprovechen el día feriado para regularizar su documentación sin esperar al reinicio de las actividades regulares.

Con esta medida, Reniec busca mantener la continuidad de un servicio considerado esencial para garantizar el acceso a la identificación y a diversos trámites públicos y privados, especialmente en un contexto de alta demanda de documentos de identidad. 

Temas relacionados DNI documentación feriado Feriado 6 de agosto Reniec

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA