Feriado 6 de agosto: Reniec atenderá solo en estas tres agencias de Lima para trámites y entrega de DNI

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este jueves 6 de agosto, feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Junín, habilitará la atención en solo tres de sus agencias ubicadas en Lima Metropolitana.

La medida busca atender la alta demanda de ciudadanos que necesitan realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o recoger documentos que ya se encuentran listos para su entrega, evitando que el cierre general de oficinas retrase estos procesos.

Las oficinas que permanecerán abiertas serán las ubicadas en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima; la sede de la avenida San Luis, en San Borja; y la agencia de la avenida Ernesto Diez Canseco, en Miraflores.

En los tres locales la atención será en horario especial, desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, permitiendo que los usuarios puedan efectuar trámites presenciales vinculados al DNI o recoger documentos previamente solicitados.

Demanda de trámites y miles de DNI pendientes

Reniec explicó que la apertura extraordinaria responde al incremento de solicitudes registrado tras el reciente feriado largo por Fiestas Patrias. Asimismo, la entidad precisó que todavía existen miles de documentos nacionales de identidad pendientes de ser recogidos por sus titulares en las tres agencias habilitadas.

📢 ¡Atención, Lima!



Este feriado 6 de agosto, tres oficinas del RENIEC estarán atendiendo para que puedas realizar tus trámites o recoger tu DNI.



📍 OR Lima: Av. Nicolás de Piérola N.° 545

📍 OR San Borja: Av. San Luis N.° 1673

📍 OR Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N.° 230... pic.twitter.com/yOm0DbaZ78 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) August 5, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, la oficina del Cercado de Lima mantiene cerca de 7 mil DNI listos para entrega, mientras que las sedes de San Borja y Miraflores concentran más de 16 mil y 17 mil documentos pendientes, respectivamente.

Por ello, la institución exhortó a los ciudadanos a verificar previamente el estado de su trámite mediante la plataforma virtual antes de acercarse a la oficina seleccionada. Si el sistema indica un avance del 100 %, el documento ya puede ser recogido.

Recomendaciones para acudir durante el feriado

La entidad también recordó que, debido al feriado nacional, las agencias del Banco de la Nación no brindarán atención, por lo que los pagos relacionados con los trámites deberán efectuarse a través de medios digitales habilitados, como tarjetas de crédito, débito o la billetera electrónica Yape, según las opciones disponibles en la plataforma institucional.

Además, recomendó acudir con anticipación y únicamente si el trámite requiere atención presencial, con el fin de evitar aglomeraciones y reducir los tiempos de espera.

En caso de recojo de DNI, este deberá realizarse en la misma agencia donde fue iniciado el procedimiento, tal como establece el protocolo de la institución.

La jornada especial permitirá que cientos de ciudadanos aprovechen el día feriado para regularizar su documentación sin esperar al reinicio de las actividades regulares.

Con esta medida, Reniec busca mantener la continuidad de un servicio considerado esencial para garantizar el acceso a la identificación y a diversos trámites públicos y privados, especialmente en un contexto de alta demanda de documentos de identidad.