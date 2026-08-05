Material educativo almacenado desde 2018 es encontrado en distintas sedes de Ugel: libros, máquinas y más

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el distrito de San Martín de Porres, se emitió una denuncia luego de una supervisión y se encontró una serie de artículos entre como material educativo almacenado desde 2018 en distintas sedes de Ugel, desaprovechando la oportunidad que sea utilizado por estudiantes de todo el país.

Almacenes tienen material educativo desde el año 2018

Las autoridades del sector Educación detectaron graves deficiencias en la gestión de almacenes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y de algunas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), donde permanecían almacenados materiales educativos, equipos para formación técnica e insumos de limpieza que debieron ser distribuidos a las instituciones educativas desde años anteriores.

Dicho hallazgo se produjo durante una inspección realizada por disposición de la presidenta de la República y del ministro de Educación, quienes encomendaron una revisión permanente del estado de los almacenes. Entre los bienes encontrados figuran libros, equipos, máquinas y otros recursos que permanecían sin ser distribuidos ni utilizados.

"La presidenta y el ministro de Educación nos han encomendado un trabajo arduo de las 24 horas. Tenemos dos días de trabajo, pero el principio es verificar el material educativo y nos hemos dado con la sorpresa de que hay almacenes que eran un basural, como era el caso de la UGEL 5, y ya hemos ordenado el total arreglo de todo ello", señaló.

Durante la inspección, las autoridades encontraron alrededor de 50 máquinas de coser adquiridas en 2025 que aún no habían sido entregadas a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), donde servirán para la formación de estudiantes en carreras técnicas. Asimismo, se identificaron millares de hojas de papel bond, materiales de limpieza y otros insumos almacenados desde 2024 sin haber llegado a las escuelas.

Tiempo límite para repartir los materiales encontrados

El funcionaria indicó que también existen libros y materiales de escritorio en buen estado que permanecen guardados, pese a que deberían estar siendo utilizados por los estudiantes y docentes en las instituciones educativas. En el caso de los productos de limpieza, advirtió que existe el riesgo de que caduquen si continúan almacenados.

Ante esta situación, anunció que se ha establecido un plazo máximo de 15 días para que los almacenes queden completamente vacíos y todos los materiales sean distribuidos a sus respectivos destinos.

Finalmente, se envió un mensaje a los padres de familia, asegurando que el Gobierno busca fortalecer el sistema educativo reubicando este material educativo almacenado para que lleguen oportunamente a los estudiantes.