Papa León XIV llegará al Perú en noviembre: cardenal Castillo afirma que su visita fortalecerá la paz en el país

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú ha despertado una gran expectativa entre la Iglesia católica y miles de fieles. El pontífice llegará al país del 11 al 17 de noviembre como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorrido que también incluirá Uruguay y Argentina.

Para el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, este acontecimiento representa mucho más que una agenda pastoral: será una oportunidad para llevar un mensaje de esperanza, reconciliación y paz a un país que enfrenta problemas de inseguridad, violencia y desigualdad.

"Recibimos esta noticia no solamente con sumo agrado, sino con una fuerza vital de aliento que nos dispone a una entrega generosa en nuestra fe, para acogerlo y dinamizar mejor nuestra experiencia cristiana y católica", expresó.

Castillo destacó que la noticia fue recibida con entusiasmo por la Iglesia peruana y recordó que existe un vínculo especial entre el Santo Padre y el Perú, especialmente con Chiclayo , ciudad donde desarrolló parte importante de su ministerio episcopal.

"Como arzobispo y cardenal del Perú, y como arzobispo de Lima, puedo decir con toda sinceridad que hay una enorme expectativa de acoger al Santo Padre", afirmó.

Según expresó, la visita fortalecerá la fe de los católicos y permitirá renovar el compromiso de las comunidades con la solidaridad y el servicio.

Preparativos avanzan en cuatro ciudades

El cardenal explicó que las labores de organización ya comenzaron en las cuatro ciudades que formarán parte del recorrido del pontífice: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

"Estos preparativos son muy interesantes porque tienen mucha participación e iniciativa", afirmó, destacando el esfuerzo realizado en las distintas provincias involucradas.

En cada una de ellas se han conformado comisiones encargadas de coordinar aspectos logísticos, pastorales y litúrgicos para garantizar el desarrollo de las actividades previstas.

Asimismo, indicó que la preparación involucra a diversos sectores de la sociedad, entre ellos jóvenes, comunidades parroquiales, organizaciones sociales, mujeres que trabajan en comedores populares y representantes de pueblos originarios.

Castillo señaló que la llegada del Papa permitirá dinamizar la vida pastoral de la Iglesia y fortalecer el compromiso de los fieles con los valores cristianos. En ese sentido, afirmó que el anuncio ha generado una respuesta positiva en las comunidades católicas, que ya trabajan para recibir al Santo Padre en noviembre.

Un mensaje de unidad frente a la crisis

El arzobispo de Lima sostuvo que el Perú atraviesa un momento complejo debido al incremento de la inseguridad ciudadana, el sicariato, la extorsión y otras problemáticas que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Por ello, consideró que la presencia del papa León XIV puede convertirse en un llamado a recuperar la fraternidad y el compromiso con el bien común.

"Hoy día tenemos clara visión de que el problema más fuerte del Perú es nuestra humanidad", señaló.

Castillo afirmó que espera que el Pontífice transmita un mensaje de unidad capaz de ayudar a los peruanos a reconocer la riqueza de su diversidad y trabajar juntos por un país más justo.

También resaltó la importancia de aplicar el contenido de la encíclica del Santo Padre a la realidad nacional, promoviendo una cultura de encuentro que permita superar las divisiones y fortalecer la convivencia pacífica.

"Sería lindísimo que nos pueda mostrar cómo siente la realización de la encíclica en la vida peruana", afirmó.

En un contexto marcado por la incertidumbre y la violencia, la visita de León XIV es vista como una oportunidad para fortalecer la esperanza, promover la reconciliación y renovar el compromiso de los peruanos con la paz y la solidaridad.