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Duelo esperado

Trauco rompe su silencio sobre su reencuentro con la hinchada de Alianza: "No creo que me reciban mal"

Miguel Trauco habló por fin sobre su reencuentro con la hinchada de Alianza Lima y dejó en claro que espera una noche especial, cargada de emociones y sin tensiones fuera de la cancha.

Reencuentro de Trauco y la hinchada de Alianza
Reencuentro de Trauco y la hinchada de Alianza (Difusión)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/08/2026

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No es un partido cualquiera, y Miguel Trauco lo sabe. El lateral de Sport Boys rompió su silencio antes de su reencuentro con la hinchada de Alianza Lima, un momento que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

Trauco y Alianza se reencuentran

El duelo, que finalmente se disputará en el Estadio Nacional, tiene un significado especial para Miguel Trauco. No es solo un partido más del torneo, sino un reencuentro directo con Alianza Lima, equipo donde dejó huella y al que sigue ligado emocionalmente.

En la previa, el jugador recordó su paso por el cuadro blanquiazul con bastante cariño. "Va a ser un partido muy bonito, para mí Alianza significó mucho, el paso que tuve ahí fue muy bonito y bueno, quedan grandes recuerdos", comentó, evidenciando que su etapa en La Victoria sigue muy presente.

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Eso sí, también dejó claro que ahora está enfocado en su equipo actual. "Esperemos que se pueda dar un gran partido en lo individual, si es que me toca, y en lo grupal tratar de sacar los tres puntos", añadió.

Trauco espera cariño de la hinchada

Uno de los puntos que más expectativa genera es cómo reaccionará la hinchada de Alianza Lima en este reencuentro. En el fútbol peruano, estos cruces suelen ser intensos, pero Miguel Trauco no parece preocupado.

El futbolista se mostró confiado en el cariño que, según él, aún le guarda la gente. "No, no creo. La hinchada de Alianza me tiene cariño, bueno eso me hace notar por las redes sociales y oigo también a ellos, así que por mi parte no creo que quede ningún problema", aseguró.

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Además, dejó en claro que su intención es disfrutar del momento sin polémicas. "Bueno, espero que no sea así y solo disfrutar de esa hermosa noche", señaló.

En medio de todo, también hubo espacio para hablar de su relación con Pablo Guede, técnico con quien mantiene cercanía. "Sí, seguramente. Al profe lo paro encontrando en las calles y bueno, siempre el cariño es recíproco. Espero que sea una linda noche para el fútbol y esperemos que el resultado pueda estar a favor de nosotros", indicó.

Así, Miguel Trauco rompió su silencio sobre su reencuentro con la hinchada de Alianza Lima, ahora con el Estadio Nacional como escenario, dejando en claro que espera un ambiente de respeto y emoción.

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