Cronograma de pagos ONP: ¿Quiénes iniciarán a cobrar su pensión el lunes 10 de agosto?

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones el lunes 10 de agosto. Conoce qué pensionistas iniciarán con el cobro de sus aportes, de acuerdo al cronograma oficial.

Pago ONP iniciará el 10 de agosto: ¿Quién cobrará primero?

Pensión 65 inició con el pago de S/350 correspondiente al mes de julio-agosto, pero esa no es la única noticia que mantiene a la expectativa a la ciudadanía, en especial a los adultos mayores, ya que se reveló que la ONP, entidad adscrita al Ministerio Economía y Finanzas (MEF), iniciará con el desembolso de pensiones el 10 de agosto. Serán más de 791 mil pensionistas que se verán beneficiados con la medida.

Tras el anuncio, es ideal conocer el cronograma oficial de la ONP para el pago de pensiones, ya que como cada mes, el desembolso se realizará de manera escalonada para evitar contratiempos e inconvenientes en el proceso.

Por ello, la institución que reconoce, califica, liquida y paga los derechos pensionarios en estricto cumplimiento del marco legal, comenzará con el pago de pensión en agosto, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de los pensionistas. Teniendo en cuenta ello, quienes iniciarán con el cobro de sus aportes serán aquellos que forman parte del Decreto Ley N° 19990.

Cronograma oficial ONP: Fechas claves del pago a pensionistas

Teniendo en cuenta el cronograma oficial de la ONP, revelado en sus redes sociales, y conforme a la normativa vigente, el calendario para el cobro de pensiones para alrededor de 716,038 pensionistas que pertenecen al régimen 19990 queda de la siguiente manera para el mes de agosto:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el lunes 10 de agosto.

El abono Apellidos de la D-L: Pago será el martes 11 de agosto.

Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 12 de agosto.

Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 13 de agosto.

Pago a domicilio: Del 17 al 26 de agosto.

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto.

Pago de sueldos y pensiones sector público

Finalmente, no solo los pensionistas ONP podrán cobrar su dinero en agosto del 2026, sino también los trabajadores del sector público. El Banco de la Nación, a través de este ENLACE, dio a conocer las fechas diferenciadas en que se realizará el depósito de los sueldos y remuneraciones a la administración pública.

No olvides seguir las indicaciones que da la entidad bancaria para el desembolso del dinero sin inconvenientes y tomar tus precauciones para evitar estafas o engaños respecto al tema.

La ONP recuerda que las fechas de pago pueden consultarse a través de sus canales oficiales y que los que iniciarán con el cobro de sus pensiones el 10 de agosto serán aquellos que forman parte del régimen 19990 y cuyo apellido paterno inicia con las letras de la A-C.