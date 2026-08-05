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Corte de agua en Lima el 6 de agosto: Conoce los distritos afectados y horarios, según Sedapal

Sedapal anuncia nuevo corte de agua programado para el jueves 6 de agosto en diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas y los horarios de la interrupción del servicio.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima.
Sedapal anuncia corte de agua en Lima. (Composición Exitosa)

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/08/2026

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Corte de agua afectará diversos distritos de Lima el 6 de agosto. Conoce el cronograma oficial de Sedapal donde se detallan qué zonas se verán afectadas y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio.

Cronograma de corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo?

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, reveló que el corte de agua programado para el jueves responde a labores de mantenimiento preventivo, reparación de tuberías o ejecución de obras destinadas a mejorar el sistema de abastecimiento del recurso hídrico.

Para absolver dudas o consultar información adicional sobre la interrupción, la empresa pone a disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000. Asimismo, les recuerda que ante el anuncio del corte se aconseja tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios para minimizar las molestias ocasionas por esa suspensión temporal.

El corte de agua programado no necesariamente afecta a distritos completos. En muchos casos, la suspensión comprende determinados sectores, urbanizaciones, calles o zonas específicas, por lo que es importante revisar la programación oficial de Sedapal mediante sus canales oficiales.

Distritos afectados por corte de agua el 6 de agosto

Para conocer a detalle los cortes de agua programado por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

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Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de zonas que se verán afectados el jueves 6 de agosto con la medida, según precisa la empresa estatal hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Áreas afectadas en Comas

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 13 de Enero, A.H. Collique, A.H. Federico Villareal, P.J. Federico Villareal, A.H. Año Nuevo. A.H. Milagro de Jesús Comités 32, 33 y 34, A.H. Milagro de Jesús Comités 35, 36 y 37, P.J. Milagro de Jesús.

En San Juan de Lurigancho

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  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Hilarión Ampl. (comité 60), AF Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampl. (comité 53), A.H. San Hilarión Ampl. (comité 55A).

Corte de agua en Lima: Recomendaciones

Ante un corte de agua programado, se recomienda almacenar previamente una cantidad razonable de agua para las principales actividades del hogar. Asimismo, puedes tener en cuenta los siguientes consejos:

  • La manera más segura de conocer los cortes de agua en Lima es consultar los canales oficiales de Sedapal.
  • Evita desperdiciar agua: durante la suspensión, utiliza solo la cantidad necesaria para las actividades básicas.
  • Revisa los caños: cuando regrese el servicio, verifica que no hayan quedado abiertos para evitar fugas.

El servicio de agua potable se verá interrumpido por determinadas horas en diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas con el corte el 6 de agosto, según el último reporte de Sedapal.

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