Inician la remodelación del estadio Elías Aguirre de Chiclayo, histórico escenario del Juan Aurich

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Elías Aguirre, memorable estadio donde jugaba de local el Juan Aurich, ya ve la luz. Luego de que las zonas del sur y centro hayan puesto énfasis en la construcción y reconstrucción de escenarios deportivos, ahora parece ser el turno del norte, que está cerca de recuperar uno de sus recintos más históricos y emblemáticos.

Inicio de las obras de mantenimiento

En la primera parte del presente año se caracterizó por una dinámica de construir y reconstruir distintos recintos deportivos, la misma que no se ha detenido y que parece dar un salto importante con la reapertura de un histórico coloso.

El 3 de agosto se iniciaron los trabajos de recuperación del recordado estadio Elías Aguirre. El mencionado coloso perdió protegonismo en nuestro balompié luego del descenso de Juan Aurich en el 2017. Posterior a ello, quedó en el olvido por parte de las autoridades y ocasionó graves daños estructurales.

El recinto chiclayano permaneció en abandono desde 2017

Se arrancó con la demolición del alero de la tribuna occidente, la eliminación de la pista atlética y el retiro de las vallas metálicas que rodean las tribunas.

Estos trabajos iniciales han requerido una inversión de cerca de 6 millones de soles por parte del Gobierno regional de Lambayeque que lider Jorge Pérez y que tienen como objetivo volver a colocar al estadio Elías Aguirre como uno de los principales estadios del país.

Chiclayo fue localía de torneos grandes

Dejando de lado el fútbol nacional, el Elías Aguirre fue testigo de noche mágicas de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América 2004 y la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 que se disputo en nuestro país en 2005.

El estadio Elías Aguirre es uno de los más recordados por los hinchas peruanos

El estadio Elías Aguirre, histórico escenario que durante años albergó los partidos de local de Juan Aurich, comienza a renacer. Tras las inversiones destinadas a la construcción y modernización de recintos deportivos en el sur y el centro del país, ahora el norte se prepara para recuperar uno de sus estadios más representativos y tradicionales.