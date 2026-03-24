Contraloría alerta desabastecimiento de fórmulas nutricionales para pacientes en estado crítico del Hospital Daniel A. Carrión

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un reciente informe, la Contraloría General de la República (CGR), a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud del Callao, alertó el desabastecimiento de fórmulas nutricionales en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC).

Esta grave situación repercutiría directamente en la atención alimentaria de los pacientes considerados en estado crítico provenientes de las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Trauma Shock y las Unidades de Cuidados Intermedios (UTIS).

Desabastecimiento es casi en su totalidad

De acuerdo con lo reportado por la institución, mediante su Informe de Visita de Control n.° 006-2026-OCI/0628-SVC, correspondiente al período del 27 de febrero al 2 de marzo de 2026 , el nosocomio ubicado en la región Callao tiene la "necesidad institucional" de adquirir un total de 17 tipos de fórmulas nutricionales para el presente año.

Sin embargo, durante sus visitas, los auditores verificaron que el Departamento de Nutrición y Dietética del HNDAC se encuentra desabastecido de 11 fórmulas nutricionales. Del mismo modo, reporta que las cantidades disponibles en almacén (seis fórmulas) hasta el 3 de marzo, resultan insuficientes para cubrir el consumo mensual correspondiente.

Cabe precisar, que el informe menciona el requerimiento anual realizado por el mencionado de departamento, no habiendo atendidas a la fecha. Es importante mencionar que, el pasado 5 de febrero, el responsable del área solicitó el abastecimiento para tres meses como mínimo, dicho pedido nunca fue atendido.

Personal no contaba con el carné de sanidad vigente

Otra situación que mantiene en peligro a los pacientes, es que personal del Departamento de Nutrición y Dietética del hospital no contaba con el carné de sanidad vigente, negligencia que puede afectar la bioseguridad en el proceso de preparación de alimentos para los pacientes.

Además, fueron advertidas algunas condiciones inapropiadas en la infraestructura de algunas zonas del Departamento de Nutrición y Dietética, las cuales podrían propiciar la contaminación cruzada en los alimentos preparados.

En ese sentido, en el almacén donde se encontraban las fórmulas nutricionales y otros insumos para la preparación de alimentos, se hallaron deterioros en algunas luminarias en el techo, sin el ajuste adecuado, evidenciando el riesgo latente de desprendimiento y posibles accidentes al personal. Asimismo, se encontraron conexiones de tuberías en el cielo raso que dificultan la limpieza.

Por su parte, en la cocina principal se evidenció una fuga de agua proveniente de tuberías aéreas y filtraciones originadas por el deterioro y antigüedad de las cañerías, así como caños inoperativos y otros que requieren mantenimiento.

Finalmente, la Contraloría informó que los resultados del informe fueron derivados al director del HNDAC para que, en el ámbito de sus competencias y obligaciones, adopte las acciones correctivas que correspondan, con la finalidad de garantizar la adecuada alimentación de los pacientes y personal asistencial del hospital.