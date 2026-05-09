Surquillo: Fiscalía recalifica caso como feminicidio consumado tras fallecimiento de cosmiatra que fue atacada y quemada por su expareja

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro - Tercer Despacho recalificó como feminicidio consumado la investigación contra Luis Flores, de 32 años, acusado de atacar brutalmente a una mujer en el distrito de Surquillo.

La medida fue adoptada luego de confirmarse el fallecimiento de la víctima, quien permanecía con graves quemaduras tras el ataque ocurrido el pasado 11 de abril.

Fiscalía refuerza investigación por violencia de género

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso es dirigido por el fiscal provincial Jordan Sendon Alba y la fiscal adjunta Claudia Delgado Miguel, quienes sostienen que el crimen se produjo en un contexto de violencia familiar y de género marcado presuntamente por conductas de control y agresividad ejercidas contra la víctima.

El investigado había sido inicialmente procesado por tentativa de feminicidio agravado por el uso de fuego. Sin embargo, tras la muerte de la agraviada, la Fiscalía decidió modificar la tipificación penal para continuar las diligencias bajo la figura de feminicidio consumado, delito que contempla severas sanciones en el país.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer recalificó como feminicidio consumado la investigación seguida contra Luis Flores, por la muerte de la joven cosmiatra Y.S. (32), ocurrida en el distrito de Surquillo. pic.twitter.com/Z8sWoyokM7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 8, 2026

El Ministerio Público señaló que las investigaciones buscan determinar todas las circunstancias en las que ocurrió el ataque y recopilar mayores elementos probatorios que permitan sustentar la acusación fiscal contra Luis Flores.

Cabe precisar que, tras el ataque ocurrido en Surquillo, las autoridades activaron una alerta roja internacional de Interpol debido al estado crítico de salud de la víctima, quien presentaba graves quemaduras en gran parte del cuerpo.

Fallece cosmiatra atacada y quemada por expareja

Lamentablemente, la víctima no resistió a sus heridas y falleció este martes 5 de mayo. Por ello, Exitosa llegó hasta la vivienda de sus familiares en Mi Perú, Ventanilla para conocer más detalles de su sentir. En primer lugar, se pudo conocer que sus restos serán trasladados hasta Cañete donde recibirá cristiana sepultura.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Yanet Urbano, cosmiatra que fue brutalmente atacada por su expareja, perdió la vida tras más de 20 días de internamiento en el Hospital Arzobispo Loayza. Su familia exige justicia y la pronta captura del presunto feminicida, Luis Flores Julca, quien se... pic.twitter.com/lNQdEhmPKb — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

Seguidamente, nuestro medio conversó con el tío de la víctima, José Luis Urbano, quien dejó en claro que toda su familia no descansará hasta dar con el paradero del responsable de este lamentable crimen identificado como Luis Flores Julca.

"Nosotros no vamos a descansar hasta que ese pata caiga y esté preso toda su vida porque ha matado a mi sobrina. Esperemos que las autoridades hagan su trabajo y lo capturen. Con eso la familia dejará un poco de sentir dolor, aunque no va a revivir a mi sobrina al menos sabremos que estará preso y no le hará daño a otra persona", indicaron.

Es importante precisar que el ataque se habría dado luego que la mujer diera por finalizada la relación con Flores Julca. Luego de ello, el sujeto ingresó a la vivienda de su expareja, la apuñaló y luego le prendió fuego ocasionándole un grave daño que luego desencadenó en su muerte.