09/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Autoridades confirmaron que el periodista Mateo Pérez Rueda, quien había sido reportado desaparecido el 5 de mayo, fue hallado el último viernes sin vida en una región minera en Antioquia. El caso sigue bajo investigación policial.

Hallan a periodista sin vida en Antioquia: Esto se sabe

No solo Perú está en medio de una jornada de Elecciones Presidenciales, sino también Colombia. En el país vecino, los comicios se llevarán acabo el 31 de mayo para elegir a su próximo presidente; sin embargo, en medio de esa coyuntura política se da a conocer una lamentable noticia que ha generado indignación en su ciudadanía.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo de Colombia rescató en la tarde del viernes 8 de mayo el cuerpo sin vida del joven periodista Mateo Pérez Rueda, quien, según precisó el propio mandatario Gustavo Petro, habría sido asesinado esta semana por grupos armados.

El cuerpo del reportero fue hallado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, precisamente entre las veredas El Hoyo y El Palmichal. Según medios locales, el editor del sitio de noticias en línea El Confidente de Yarumal, había sido visto por última vez con vida el martes en un área donde operaban disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo.

El periodista Mateo Pérez Rueda fue encontrado el viernes en Briceño, Antioquia, Colombia.

Gustavo Petro confirmó asesinato de periodista

Tras tener conocimiento del hecho, el presidente Gustavo Petro extendió sus condolencias a los familiares de Mateo Pérez quien llegó a esa zona para realizar un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales. Asimismo, en su cuenta de X, el jefe de Estado sindicó a Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez (integrante del Frente 36) como presunto autor del crimen del periodista.

"El asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro", precisó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro confirma muerte de periodista colombiano.

Autoridades en Colombian lamentan muerte de periodista

Tras confirmarse el crimen, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un pronunciamiento en el que rechazó el asesinato y alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los periodistas regionales en Colombia.

"A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio. Les asesinan por hacer su trabajo", indicó la institución en un comunicado.

Por su parte, el ministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, expresó su solidaridad y condenó el contexto de violencia que afecta la labor del periodismo en su país, en una "sociedad democrática".

El viernes 8 de mayo, el periodista colombiano Mateo Pérez Rueda fue hallado sin vida, luego de haber desaparecido el pasado martes y su asesinato fue atribuido a un grupo dividido del Frente 36, según el presidente Gustavo Petro. El caso sigue bajo investigación.